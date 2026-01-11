Espana agencias

0-0. Los porteros evitan que haya goles en Granada

Granada, 11 ene (EFE).- El Granada acaba la primera vuelta en zona de descenso y acumulando cinco jornadas sin ganar al empatar 0-0 este domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Castellón, que llega al ecuador de la competición en puestos de la fase de promoción y a una victoria del ascenso directo, en un partido en el que los mejores fueron los porteros.

El Granada fue mejor en el primer cuarto del partido, atacando bien por la banda derecha pero sin crear peligro por su falta de precisión en el último pase, ante un Castellón que creció con el paso de los minutos, dejando en todo momento muy buenas sensaciones.

Álex Calatrava dispuso de la mejor ocasión visitante del primer tiempo ante un acertado Ander Astralaga, mientras que en los locales rozó el gol Álex Sola con un remate de espuela que sacó con acierto el meta belga Romain Matthys.

Los visitantes salieron mejor en el segundo tiempo y el guineano Ousmane Camara marcó el 0-1 en el minuto 49, tanto anulado por el VAR por un fuera de juego milimétrico.

El choque se equilibró, con los dos equipos decididos a ganar, y Matthys salvó al Castellón con dos grandes paradas ante José Arnaiz y Jorge Pascual en dos clarísimas ocasiones locales, sin que hubiera más ocasiones claras hasta el final.

- Ficha técnica:

0 - Granada: Astralaga; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Sergio Ruiz, Alemañ (Trigueros, m.68), José Arnaiz; Álex Sola (Gagnidze, m.84), Rodelas (Pablo Sáenz, m.61) y Pascual (Bouldini, m.84).

0 - Castellón: Matthys; Mellot, Alberto, Brignani, Tincho (Salva Ruiz, m.90); Barri, Gerenabarrena (Doue, m.76), Calatrava, Pablo (Cipenga, m.65); Mabil (De Nipoti, m.76) y Camara (Jakobsen, m.65).

Árbitro: Luis Bestard (Comité Balear). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la jornada 21 en LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.762 espectadores, según cifra oficial. EFE

jag/agr/jl

