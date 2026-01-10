Espana agencias

Villegas llama a 26 jugadores para los amistosos de Bolivia ante Panamá y México

La Paz, 10 ene (EFE).- El seleccionador de Bolivia Oscar Villegas llamó a 26 futbolistas para los partidos amistosos que disputará su equipo ante Panamá y México, como preparación para el repechaje para el Mundial 2026 previsto para marzo y que tiene como principal novedad el regreso del mediocampista Ramiro Vaca.

La Verde jugará primero contra Panamá el 18 de enero en la ciudad boliviana de Tarija y siete días después, también en suelo de Bolivia, medirá fuerzas ente México.

La convocatoria sobresale por el retorno del mediocampista Ramiro Vaca, de filas de Bolívar de La Paz, quien concluye los ocho meses de suspensión por dopaje y estará habilitado para nuevamente jugar partidos oficiales desde el 13 de enero.

Además, está el llamado que hizo Villegas del delantero de 20 años argentino-boliviano Máximo Mamani, quien recientemente se sumó al Always Ready de El Alto para disputar la Copa Libertadores, tras formarse en la reserva de Vélez Sarsfield de Argentina.

También destaca el retorno a la Verde del delantero Bruno Miranda, del Aucas de Ecuador, quien buscará ganarse un lugar en la delantera para los partidos decisivos de marzo.

La convocatoria de Villegas muestra la intención del seleccionador por seguir dando oportunidades a los jugadores jóvenes a aquellos que han mostrado un nivel sobresaliente en el campeonato local, como el caso del defensa Richet Gómez, quien en 2025 hizo una gran temporada con Blooming de Santa Cruz.

También está el llamado en condición de "invitados" de los defensas Esclesizon Freita de Bolívar y Nicolás Villarroel, de filas del Always Ready.

A este caso se suma, los buenos desempeños del portero de 17 años Gerónimo Govea, el defensa Diego Arroyo de filas del Shajtar Donetsk ucraniano y el delantero Fernando Nava, que fue la revelación del equipo en los amistosos ante Corea Del Sur y Japón.

La cuota de experiencia es dada el portero Carlos Lampe, el defensa Diego Medina, los mediocampistas Moisés Villarroel y Miguel Terceros, este último la máxima figura de Bolivia en las pasadas eliminatorias suramericanas.

En esta convocatoria, Villegas no toma en cuenta al portero Guillermo Viscarra, quien tuvo un gran año en Alianza Lima de Perú, ni al capitán del equipo Luis Haquín, que juega en el Puebla de México.

Bolivia se alista para competir en la repesca para el Mundial 2026 luego de conquistar la séptima posición en las clasificatorias suramericanas con 20 unidades.

Los dirigidos por Villegas jugarán el 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, por un cupo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Estos son los 26 futbolistas convocados por Villegas:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Bruno Poveda (Universitario de Vinto), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).

Defensores: Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL), Marcelo Torrez (Santos-BRA), Richet Gomez (Always Ready), Diego Arroyo (Shajtar Donetsk-UCR), Luis Paz (Bolívar), Lucas Macazaga (Leganés-ESP), Dieguito Rodríguez (Always Ready), Escleizon Freita (Bolívar) y Nicolás Villarroel (Always Ready).

Mediocampistas: Leonardo Justiniano (San Antonio), Ervin Vaca (Bolívar), Moisés Villarroel (Blooming), Robson Matheus (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Ramiro Vaca (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Miguel Terceros (Santos-BRA).

Delanteros: Enzo Monteiro (F.K. Auda-LET), Máximo Mamani (Always Ready), Bruno Miranda (Aucas-ECU), Fernando Nava (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Always Ready) y Lucas Chávez (Bolívar).EFE

