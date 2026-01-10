Espana agencias

Vidorreta: “Hemos tomado malas decisiones”

La Laguna, 10 ene (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, se lamentó de la derrota ante el Lleida (87-94) y admitió que su equipo tomó “malas decisiones, sobre todo en los contraataques”.

“Creo que el equipo, después de un inicio titubeante, con la entrada de Marce -Huertas- ha mejorado mucho”, dijo Vidorreta. "Hemos hecho un buen primer cuarto y aunque ganamos de un punto, en el segundo cuarto fuimos mucho mejor, pero cuando hemos tenido la oportunidad de romper el partido, hemos tomado malas decisiones especialmente en contraataques”.

Vidorreta consideró que esos errores “les permitieron al Lleida llegar vivo al descanso”.

“Nuestro inicio del tercer cuarto ha sido muy malo y unido a la sensación de que podíamos ir mas arriba en el marcador, nos ha perjudicado y ellos han crecido, han jugado muy bien y han sabido castigar, además de que nuestra defensa ha llegado tarde a sus lanzamientos”, continuó el técnico vizcaino.

“Hay que felicitarlos porque nos han metido 55 puntos en la segunda mitad y eso les ha llevado al triunfo”, concluyó. EFE

