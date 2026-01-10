Un Valencia con problemas físicos perdona en la primera parte al Elche en Mestalla (0-0)

Valencia, 10 ene (EFE).- El Valencia perdonó múltiples ocasiones en la primera parte del partido que le enfrenta este sábado al Elche en Mestalla, donde pese a sus problemas físicos estuvo mejor que su rival, que apenas creó ocasiones de peligro, y pudo haberse marchado al descanso con una distancia de más de un gol en el marcador si hubiera tenido acierto.
El Valencia se quedó sin Thierry en el minuto 17 y entró Foulquier en su lugar. A la media hora, Dimitrievski también tuvo molestias, pero después de ser atendido por los servicios médicos del Valencia continuó de momento en el partido. EFE
plm/nhp/jl
(foto)
Últimas Noticias
Hoy es noticia en España (23:00 horas)
El Dakar retoma el pulso con más de 240 equipos aún en carrera y todo por decidir
Vidorreta: “Hemos tomado malas decisiones”
Guatemala cerró 2025 con una inflación del 1,65 %, por debajo de la meta oficial
Encuentra: “Ganar en Tenerife es muy importante para nosotros”
MÁS NOTICIAS