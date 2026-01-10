Espana agencias

Un Valencia con problemas físicos perdona en la primera parte al Elche en Mestalla (0-0)

Guardar

Valencia, 10 ene (EFE).- El Valencia perdonó múltiples ocasiones en la primera parte del partido que le enfrenta este sábado al Elche en Mestalla, donde pese a sus problemas físicos estuvo mejor que su rival, que apenas creó ocasiones de peligro, y pudo haberse marchado al descanso con una distancia de más de un gol en el marcador si hubiera tenido acierto.

El Valencia se quedó sin Thierry en el minuto 17 y entró Foulquier en su lugar. A la media hora, Dimitrievski también tuvo molestias, pero después de ser atendido por los servicios médicos del Valencia continuó de momento en el partido. EFE

plm/nhp/jl

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hoy es noticia en España (23:00 horas)

Infobae

El Dakar retoma el pulso con más de 240 equipos aún en carrera y todo por decidir

Infobae

Vidorreta: “Hemos tomado malas decisiones”

Infobae

Guatemala cerró 2025 con una inflación del 1,65 %, por debajo de la meta oficial

Infobae

Encuentra: “Ganar en Tenerife es muy importante para nosotros”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La financiación autonómica se enfrenta

La financiación autonómica se enfrenta a una suma de vetos que la hacen inviable: el Gobierno intentará salvar un acuerdo que nace políticamente muerto

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

Los hermanos Escribano vendieron en 2017 a la Armada de Maduro un sistema de tiro para sus blindados en plena represión a la oposición venezolana

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

ECONOMÍA

Tipo de cambio: precio del

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 12 de enero

El CO₂ del acuerdo entre la UE y Mercosur se queda en Europa: los Veintisiete generan casi el 60% del aumento de emisiones asociado al pacto

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”