Espana agencias

Un clásico por el título entre el dominio y la incertidumbre

Guardar

Óscar Maya Belchí

Yeda (Arabia Saudí), 10 ene (EFE).- El clásico de España también es un clásico en Arabia Saudí. Cuarta final de Supercopa seguida entre Barcelona y Real Madrid este domingo (20:00 horas CET, -1 GMT), en Yeda. Frente a frente, el dominio del conjunto azulgrana contra las incertidumbres de los madridistas. Con Lamine Yamal recuperado y Kylian Mbappé apurando sus opciones.

Llega el Barça a la final tras haber goleado al Athletic Club en semifinales (5-0). Y sin Lamine Yamal de inicio, debido a problemas estomacales. Demostración de poderío de los de Hansi Flick, que esperan trasladar al Clásico en busca del título y de la revancha del único precedente de la temporada, en el que perdieron en Liga.

Eso sí, lo hicieron con una amplia lista de bajas. Y de importancia. Sin Joan Garcia, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha… opciones limitadas tuvo el técnico para formar su once y para los cambios. Circunstancia que no se repetirá este domingo.

Lamine Yamal volverá al once titular, con Raphinha en el costado izquierdo y la primera duda de Flick: darle la tercera titularidad a Ferran Torres, quien marcó ante el Athletic, o devolver al once a Lewandowski.

Además, el técnico maneja variantes tácticas. Contra el Athletic fue Eric Garcia quien hizo de pareja de Pau Cubarsí en el centro de la zaga en detrimento de un Gerard Martín que podría recuperar su lugar por su mayor velocidad al espacio para medirse a Kylian Mbappé, duda para el encuentro.

Si Gerard Martín vuelve al once, Eric García retornará al centro del campo. Polivalente el futbolista español, quien vive su mejor momento en el club, y quien relegaría a Fermín al banquillo. Cuatro nombres para dos puestos en el once que dan variantes a Hansi Flick.

Busca el Barcelona en Yeda alargar su dominio en España, tras ganar Liga, Copa y Supercopa la pasada temporada.

Un escenario totalmente diferente al Real Madrid. Incluso con la victoria ante el Atlético de Madrid (1-2), las dudas respecto al nivel del equipo no se disiparon. Es más, aumentaron de cara a un clásico en el que el Barça aparece como un reto mayor que los de Simeone.

El Real Madrid tuvo menos posesión (55% por 45%), menos disparos (22 por  8) y menos córners (8 por 1) que el Atlético de Madrid. Pero ganó. Por un golazo “liberador” de Fede Valverde de falta directa al minuto y 17 segundos de partido, y por un Rodrygo que suma tres goles y tres asistencias en sus últimas cinco titularidades, pero que acabó tocado el encuentro.

También lo está Antonio Rüdiger, quien forzó para jugar de inicio en el derbi a pesar de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. Con Alaba y Huijsen fuera de ritmo -ambos no salieron al campo ante la emergencia contra el Atlético de Madrid en la que acabaron como centrales Tchouaméni y Carreras-, al menos Xabi Alonso recibió la buena noticia de que Asencio, quien abandonó el campo de forma prematura, no tiene lesión.

Eso sí, las miradas se centran en Kylian Mbappé. El galo aterrizó la noche del viernes en Yeda para unirse a la concentración con sus compañeros. No viajó con ellos el martes debido a un esguince en la rodilla izquierda que le ha hecho perderse los partidos contra Betis y Atlético de Madrid. Se conoció su lesión el 31 de diciembre, y el clásico es el 11 de enero. Recuperación exprés en busca del título.

“No somos kamikazes”, declaró Xabi Alonso sobre cómo tratarán los minutos que pueda tener el galo, autor de 29 goles en 24 partidos esta temporada. La incógnita a resolver, si será titular o un as bajo la manga desde el banquillo. Una decisión conjunta que marcará la final, mientras Gonzalo aguarda como alternativa.

En este escenario se mueve un Xabi Alonso que no encuentra la estabilidad como entrenador del Real Madrid, y el clásico de la Supercopa podría marcar su futuro.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran o Lewandowski; Raphinha.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé o Gonzalo y Vinícius.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Alinma Stadium (Yeda, Arabia Saudí).

Hora: 20.00 horas CET (19.00 GMT). EFE

(FOTO)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Liga F guardará un minuto de silencio por Fernando Martín y su familia

Infobae

Pellegrini advierte del "peligro" que encierra que el Oviedo "sea colista"

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026 (13.30 horas)

Infobae

El CAC-40 logra un récord histórico en mitad de su sesión bursátil del viernes

Infobae

Tirotean de madrugada la fachada de una vivienda en Badajoz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España