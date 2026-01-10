UCAM Murcia y Barça aseguran su billete copero, que ya tienen Valencia y Real Madrid

Madrid, 10 ene (EFE).- El UCAM Murcia y el Barça se sumaron este sábado al Valencia Basket y Real Madrid al asegurarse de forma matemática su billete para la Copa del Rey que se celebrará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero.

La derrota del Dreamland Gran Canaria en Zaragoza permitió la clasificación anticipada de los murcianos, pese a que cayeron hoy en su visita al Surne Bilbao Basket, y de los catalanes, que mañana reciben al Coviran Granada en la decimoquinta jornada de la Liga Endesa.

El Barça de Xavi Pascual debía ganar al conjunto granadino o esperar la derrota del Gran Canaria y ha sido esta segunda premisa la que le lleva a unirse al anfitrión, Valencia Basket, al Real Madrid y al UCAM Murcia que, como los azulgranas, logran también clasificarse gracias a el resultado del Príncipe Felipe de Zaragoza.

A los cuatro equipos ya clasificados se podría sumar este domingo un quinto, el Joventut de Badalona, que necesita un triunfo en Burgos ante el San Pablo para asegurar su presencia en la Copa este fin de semana. EFE