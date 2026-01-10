Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026 (13.30 horas)

POLÍTICA EXTERIOR (Entrevista)

Albares: ningún Gobierno en el mundo ha hecho lo que este por los venezolanos

Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para no depender de terceros

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Sevilla - Montero denuncia mentiras y noticias falsas sobre pactos de cesión a los independentistas

A Coruña - PP garantiza que el sistema de financiación autonómica de Feijóo será "justo y solidario"

Barcelona - Illa defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica es "el mejor de la historia".

Junqueras exige "mayorías incómodas" en el Congreso para aprobar la nueva financiación

PARTIDOS PP

- A Coruña - El PP quiere que Zapatero explique en el Senado sus "tratos" con Maduro

- El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las elecciones de Aragón

EH BILDU ASAMBLEA

Bilbao - Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco.

AGRICULTURA PROTESTAS

Siguen los cortes de carretera en Cataluña contra el Mercosur, se desbloquea la Fondarella

SUMAR VIVIENDA (Entrevista)

Madrid - El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo.

DANA JUSTICIA

València - Salomé Pradas se somete el lunes a un careo por la dana con el exjefe de gabinete de Mazón.

SUCESOS LOGROÑO

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Madrid - España activó el año pasado una treintena de alertas de seguridad alimentaria, entre las que destacaron algunas relacionadas con la detección de fragmentos de piedras, caucho o incluso vidrio en alimentos, aunque las más comunes fueron nuevamente las relacionadas con salmonella y listeria.

SAL MARINA

Madrid - El deshielo de las carreteras absorbe hasta el 20 % de la cosecha de las salinas españolas.

ALTAMIRA VISITAS

Santillana del Mar - Los primeros jóvenes de Santillana del Mar que han cumplido 18 años y que solicitaron poder acceder de manera excepcional, como fijó el último patronato, a la cueva original de Altamira, entran este sábado en la cavidad, en la primera visita de privilegio que va a permitir que conozcan ese Patrimonio de la Humanidad.

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Goretti continuará impactando en España y Europa occidental durante el fin de semana, con rachas fuertes de viento que continuarán afectando este sábado sobre todo al norte peninsular y Baleares y nevadas en cotas en torno a los 800-1.000 metros en montañas del norte de la Península.

- La nieve afecta a más de 60 vías casi todas de la red secundaria, 10 de ellas cerradas

