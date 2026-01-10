Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026 (13.30 horas)

POLÍTICA EXTERIOR (Entrevista)
Albares: ningún Gobierno en el mundo ha hecho lo que este por los venezolanos
Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para no depender de terceros
(Enviado a las 07.34, 727 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Sevilla - Montero denuncia mentiras y noticias falsas sobre pactos de cesión a los independentistas
A Coruña - PP garantiza que el sistema de financiación autonómica de Feijóo será "justo y solidario"
Barcelona - Illa defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica es "el mejor de la historia".
Junqueras exige "mayorías incómodas" en el Congreso para aprobar la nueva financiación
(Foto)(Vídeo)
PARTIDOS PP
- A Coruña - El PP quiere que Zapatero explique en el Senado sus "tratos" con Maduro
- El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las elecciones de Aragón
(Enviado a las 12.21, 225 palabras) (Foto) (Vídeo)
EH BILDU ASAMBLEA
Bilbao - Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco.
(Enviado a las 12.11, 598 palabras) (Foto) (Vídeo)
AGRICULTURA PROTESTAS
Siguen los cortes de carretera en Cataluña contra el Mercosur, se desbloquea la Fondarella
SUMAR VIVIENDA (Entrevista)
Madrid - El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo.
(Enviado a las 09.15, 745 palabras) (Foto) (Vídeo)
DANA JUSTICIA
València - Salomé Pradas se somete el lunes a un careo por la dana con el exjefe de gabinete de Mazón.
(Enviado a las 09.32, 541 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 23221345)
SUCESOS LOGROÑO
Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño
(Enviado a las 10.48, 226 palabras)
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Madrid - España activó el año pasado una treintena de alertas de seguridad alimentaria, entre las que destacaron algunas relacionadas con la detección de fragmentos de piedras, caucho o incluso vidrio en alimentos, aunque las más comunes fueron nuevamente las relacionadas con salmonella y listeria.
(Enviado a las 09.09, 701 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22525086)
SAL MARINA
Madrid - El deshielo de las carreteras absorbe hasta el 20 % de la cosecha de las salinas españolas.
(Enviado a las 10.39, 713 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13042635, 22531119 y otros)
ALTAMIRA VISITAS
Santillana del Mar - Los primeros jóvenes de Santillana del Mar que han cumplido 18 años y que solicitaron poder acceder de manera excepcional, como fijó el último patronato, a la cueva original de Altamira, entran este sábado en la cavidad, en la primera visita de privilegio que va a permitir que conozcan ese Patrimonio de la Humanidad.
(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)
TIEMPO BORRASCA
Madrid - La borrasca Goretti continuará impactando en España y Europa occidental durante el fin de semana, con rachas fuertes de viento que continuarán afectando este sábado sobre todo al norte peninsular y Baleares y nevadas en cotas en torno a los 800-1.000 metros en montañas del norte de la Península.
(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)
- La nieve afecta a más de 60 vías casi todas de la red secundaria, 10 de ellas cerradas
EFE
ie
Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86
Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.
En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.
Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245