Espana agencias

Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026 (13.30 horas)

Guardar

POLÍTICA EXTERIOR (Entrevista)

Albares: ningún Gobierno en el mundo ha hecho lo que este por los venezolanos

Albares defiende avanzar hacia un ejército europeo para no depender de terceros

(Enviado a las 07.34, 727 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Sevilla - Montero denuncia mentiras y noticias falsas sobre pactos de cesión a los independentistas

A Coruña - PP garantiza que el sistema de financiación autonómica de Feijóo será "justo y solidario"

Barcelona - Illa defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica es "el mejor de la historia".

Junqueras exige "mayorías incómodas" en el Congreso para aprobar la nueva financiación

(Foto)(Vídeo)

PARTIDOS PP

- A Coruña - El PP quiere que Zapatero explique en el Senado sus "tratos" con Maduro

- El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las elecciones de Aragón

(Enviado a las 12.21, 225 palabras) (Foto) (Vídeo)

EH BILDU ASAMBLEA

Bilbao - Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco.

(Enviado a las 12.11, 598 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGRICULTURA PROTESTAS

Siguen los cortes de carretera en Cataluña contra el Mercosur, se desbloquea la Fondarella

SUMAR VIVIENDA (Entrevista)

Madrid - El portavoz de Vivienda de Sumar afirma que Bustinduy sería un magnífico ministro del ramo.

(Enviado a las 09.15, 745 palabras) (Foto) (Vídeo)

DANA JUSTICIA

València - Salomé Pradas se somete el lunes a un careo por la dana con el exjefe de gabinete de Mazón.

(Enviado a las 09.32, 541 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 23221345)

SUCESOS LOGROÑO

Investigan la muerte de dos jóvenes sin signos de violencia en una obra en Logroño

(Enviado a las 10.48, 226 palabras)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Madrid - España activó el año pasado una treintena de alertas de seguridad alimentaria, entre las que destacaron algunas relacionadas con la detección de fragmentos de piedras, caucho o incluso vidrio en alimentos, aunque las más comunes fueron nuevamente las relacionadas con salmonella y listeria.

(Enviado a las 09.09, 701 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22525086)

SAL MARINA

Madrid - El deshielo de las carreteras absorbe hasta el 20 % de la cosecha de las salinas españolas.

(Enviado a las 10.39, 713 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13042635, 22531119 y otros)

ALTAMIRA VISITAS

Santillana del Mar - Los primeros jóvenes de Santillana del Mar que han cumplido 18 años y que solicitaron poder acceder de manera excepcional, como fijó el último patronato, a la cueva original de Altamira, entran este sábado en la cavidad, en la primera visita de privilegio que va a permitir que conozcan ese Patrimonio de la Humanidad.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Goretti continuará impactando en España y Europa occidental durante el fin de semana, con rachas fuertes de viento que continuarán afectando este sábado sobre todo al norte peninsular y Baleares y nevadas en cotas en torno a los 800-1.000 metros en montañas del norte de la Península.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- La nieve afecta a más de 60 vías casi todas de la red secundaria, 10 de ellas cerradas

EFE

ie

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Liga F guardará un minuto de silencio por Fernando Martín y su familia

Infobae

Pellegrini advierte del "peligro" que encierra que el Oviedo "sea colista"

Infobae

El CAC-40 logra un récord histórico en mitad de su sesión bursátil del viernes

Infobae

Tirotean de madrugada la fachada de una vivienda en Badajoz

Infobae

Morant destaca que en Paiporta han aterrizado 400 millones de euros del Gobierno para reconstruir por la dana

Morant destaca que en Paiporta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España