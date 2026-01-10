Tángana final entre los dos equipos

Girona, 10 ene (EFE).- La victoria del Girona de este sábado contra el Osasuna en Montilivi (1-0) acabó con tángana entre los dos equipos después de una acción entre el local Lass Kourouma y el visitante Aimar Oroz.
El Osasuna buscaba el gol del empate a la desesperada porque ya era el minuto 95 y los dos banquillos en pleno saltaron sobre el césped y se enzarzaron mutuamente.
El árbitro Alejandro José Hernández saldó la acción con la roja directa a Lass y con cuatro amarillas para el equipo de Alessio Lisci: Aimar, Aitor Fernández y Sergio Herrera y ya después del final del partido a Kike Barja. EFE
asm/fa
