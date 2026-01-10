Espana agencias

Svitolina y Wang jugarán la final en Auckland

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- La ucraniana Elina Svitolina y la china Xinyu Wang pugnarán este domingo por el título del torneo de Auckland (Nueva Zelanda), de categoría WTA 250, después de derrotar en semifinales a la estadounidense Iva Jovic y a la filipina Alexandra Eala, respectivamente.

Svitolina, máxima favorita del torneo y número 18 del ránking mundial, saldó su encuentro ante Jovic en dos sets (7-6 y 6-2), después de remontar un 2-4 en la primera manga.

Wang, 57 del mundo y cabeza de serie número siete, tuvo que pelear más su pase a la final después de perder por 7-5 el primer set ante Eala, 53 del ránking y que partía como cuarta favorita del torneo.

La tenista china reaccionó en el siguiente, que se anotó por el mismo resultado (7-5) y en el definitivo, se impuso por 6-4, en un intenso encuentro que se prolongó durante dos horas y tres cuartos.

En caso de derrotar a Svitolina, de 31 años, Wang, de 24, lograría su primer título en el circuito WTA. EFE

