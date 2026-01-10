Espana agencias

Sito Alonso: "Jugar la tercera Copa en cinco años es espectacular"

Bilbao, 10 ene (EFE).- Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, aseguró que haberse asegurado "por tercera vez en cinco años" su participación en la Copa del Rey, a pesar de haber perdido en Miribilla frente al Surne Bilbao (96-82), es "espectacular".

"Es increíble y estoy superorgulloso del club. Lo digo con un tono más serio porque hemos perdido contra un equipo que ha sido mucho mejor que nosotros, pero tres Copas en cinco años... Ahora que estamos en Bilbao no recuerdo la última vez que Bilbao fue a la Copa. De verdad", dijo el técnico en su valoración del encuentro.

Alonso aseguró que cuando enfiló el camino al vestuario tras la derrota haciendo el gesto del 'tres' a un público local muy hostil con el técnico, extrenador del Bilbao Basket entre 2016 y 2018, se refería a esa tercera participación en el torneo.

"No hago ningún gesto malo. No te voy a decir lo que me han llamado detrás, pero a mí no me importa. Pueden gritarme lo que quieran. Entiendo lo que hacen. Hoy no me han gritado por esa hostilidad, hoy me han gritado porque he protestado", explicó.

"Cuando parece que fichas por un club como el Baskonia cuando eres entrenador de Bilbao Basket es normal que el aficionado te sirve. Yo nunca dejé tirado al Bilbao Basket y no dejé al Bilbao Basket por Baskonia, me canso de decirlo. De Bilbao me fui a mi casa y un mes después me llamó Baskonia. La verdad es ésta y si te cuentan otra te están mintiendo", zanjó sobre este asunto. EFE

