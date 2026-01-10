Sarabia: “El Valencia nos ha superado pero hemos hecho un gran esfuerzo”

Valencia, 10 ene (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, reconoció que su equipo estuvo “incómodo” y fue “superado” por el Valencia, aunque resaltó el esfuerzo efectuado para poder puntuar en Mestalla, en partido que acabó con resultado de 1-1.

“Seguramente el empate sea bastante más justo, sin ninguna duda”, apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“Nos ha faltado valentía, jugar hacia adelante y precisión de recuperación, que le daba al Valencia segundas opciones. No han sido clarísimas, pero ha habido alguna situación en la que no había precisión en el remate y se podrían haber adelantado. En la segunda parte hemos hecho algunos ajustes, hemos progresado bien lo teníamos ahí”, destacó.

Pese a ello, Sarabia dijo que, para ser un recién ascendido, está contento con el esfuerzo que hicieron los jugadores.

“Es un rival que te compromete, tiene buenos jugadores, historia y una afición que achucha en un estadio histórico y espectacular. Para ser un recién ascendido hemos sabido sufrir, hemos hecho un gran esfuerzo”, agregó..

Por otro lado, Sarabia también hizo un balance de la primera vuelta: “El planteamiento era un poco intentar esta oportunidad para poder conseguir la primera victoria fuera de casa y cerrar la primera vuelta con matrícula de honor y 25 puntos”.

“(Cerrar con) 23 puntos me dejan muy satisfecho y con un gran margen de mejora y exigencia con la que vamos a seguir trabajando”, dijo Sarabia, que dijo que no sabe todavía el alcance de la lesión de Bigas. EFE

