Rubén Sellés: Hemos logrado una victoria merecida y que necesitábamos

Santander, 10 ene (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, ha apuntado que la victoria que ha conseguido su equipo frente al Real Racing Club (2-3) ha sido merecida y cree que lo necesitaba el vestuario.

"Es una victoria merecida, trabajada y que necesitábamos. Todos hemos puesto mucho trabajo en ello, hemos sido determinantes en el partido", ha elogiado.

El técnico valenciano cree que la roja a Mario Soberón ha condicionado a su equipo, ya que, previamente, han tenido ocasiones para hacer más goles con el 0-3, y hasta ahí habían ejecutado el plan de partido como querían.

"Teníamos claro el plan de partido y hemos ejecutado casi todo como queríamos. Los chicos se han esforzado mucho para conseguir los tres puntos. Es un día para destacar al conjunto", ha incidido.

Por otro lado, ha reconocido que el Zaragoza ha tenido una línea defensiva "dinámica" y ha podido defender "muy bien" los espacios, ante un rival muy bueno técnicamente como el Racing de Santander.

Además, Sellés ha valorado la exigencia de sus jugadores, los cuales han acabado "muy cansados" en un partido que, según él, es el más sólido que han hecho desde su llegada.

Finalmente, ha asegurado que la comunión con la afición es "clave" para poder competir, y piensa que la gente se reconoce con su equipo. "Sabemos que no va a ser fácil, va a ser arduo pero tenemos que ir pasito a pasito para poder conseguir el objetivo", ha concluido.

