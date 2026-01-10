Espana agencias

Presidente electo de Honduras se reunirá el 12 de enero con ejecutivos del BID en EE.UU.

Tegucigalpa, 9 ene (EFECOM).- El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, viajará el domingo a Estados Unidos, donde el próximo lunes será recibido por ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó este viernes a EFE una fuente cercana al líder político del conservador Partido Nacional.

El informante indicó además que Asfura, quien antes de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras recibió el apoyo del presidente Estados Unidos, Donald Trump, también se estaría reuniendo con funcionarios de Washington, pero que todavía no se conoce la agenda oficial, ni se puede precisar nombres.

Asfura indicó el jueves, tras una reunión con empresarios en San Pedro Sula, norte de Honduras, para hablar sobre inversiones y la creación de nuevos empleos, que tiene un viaje a Estados Unidos, pero dijo que todavía no se ha oficializado la agenda con quiénes se reunirá en Washington.

Sobre Estados Unidos resaltó que se debe "estrechar las relaciones con nuestro socio comercial más grande para poder traer esas inversiones, esas oportunidades a Honduras".

En Estados Unidos viven alrededor de dos millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, un tema que estaría siendo tratado en cualquier momento con autoridades de Washington, según dejó entrever el presidente electo del país centroamericano.

También, indicó que tendrá un acercamiento con Israel, aunque no precisó si viajará a ese país antes de asumir el poder, porque tiene "mucha tecnología" en materia de "agricultura y temas de seguridad que son muy importantes para hacer que Honduras salga adelante y tengamos oportunidades de mejorar".

Asfura fue declarado presidente electo de Honduras el pasado 24 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en su segundo informe sobre los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.

El presidente electo asumirá el poder el próximo 27 de enero para un período de cuatro años y sucederá a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta que ha tenido Honduras. EFECOM

