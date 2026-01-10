Espana agencias

Piden cárcel a una viuda que no informó la muerte del marido para cobrar 7 años la pensión

Alicante, 10 ene (EFE).- La fiscalía demanda cuatro años de cárcel para una mujer que se quedó viuda y que no notificó la muerte del marido a la Seguridad Social para seguir cobrando durante siete años una pensión por incapacidad absoluta de éste.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), a la mujer se le atribuye un presunto delito contra la Seguridad Social por no comunicar la situación y seguir percibiendo la pensión de éste durante cerca de siete años después de que el hombre falleció en Benidorm en enero de 2009.

La Fiscalía sostiene que la procesada no lo dijo, pese a que sabía que tenía la obligación de hacerlo, y siguió cobrando la pensión por un montante total que se elevó a 63.900 euros, según el alto tribunal, que ha indicado que el juicio por estos hechos ha sido fijado para el próximo jueves, día 15, a partir de las 10 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante. EFE

