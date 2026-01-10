Espana agencias

Pellegrini: "El punto nos sabe a poco"

Oviedo, 10 ene (EFE).- Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, aseguró tras el 1-1 ante el Real Oviedo que el punto conseguido en la capital del Principado "sabe a poco" al equipo verdiblanco.

"El equipo creo que hizo buen partido, en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras y no liquidamos el partido, luego lo pagamos", explicó el preparador chileno en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Pellegrini, que informó de que la dolencia del Cucho Hernández es muscular, dijo que el Oviedo "convirtió el 0-1 en la primera que tuvieron en el segundo tiempo", y que aun así el Betis logró empatar y rozó la victoria en la última jugada del partido.

"Para luchar por los puestos europeos hay que sumar 29 o 30 puntos en la primera parte del campeonato", concluyó el técnico de un Real Betis que con este empate en el Carlos Tartiere cierra la primera vuelta con 29 puntos. EFE

