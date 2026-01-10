Espana agencias

Pedro Martínez gana el torneo de Bangalore

Guardar

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El español Pedro Martínez logró el triunfo en el torneo de Bangalore (India), tras imponerse al kazajo Timofey Skatov, por 7-6(5) y 6-3 y elevó a ocho el número de competiciones challenger ganadas en su carrera.

El triunfo supone al valenciano escalar veinticinco puestos en la clasificación ATP una semana antes de iniciar el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

El choque estuvo marcado por las interrupciones sufridas por la irrupción de la lluvia sobre la pista y acabó con la falta de triunfos del español, de 28 años, que llevaba un año sin éxitos.

El jugador de Alzira, ahora situado en el puesto 96 de la clasificación mundial, eleva el título de Bangalore a su historial, donde sobresale el triunfo en Santiago, del circuito ATP, y las finales en Estoril y Kitzbuhe. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El buque escuela 'Elcano' visitará diez puertos en su crucero de instrucción por el Caribe y costa este de EEUU

Un emblemático bergantín zarpa de Cádiz rumbo a Latinoamérica y Estados Unidos, transportando a decenas de guardiamarinas que cursarán formación durante siete meses e impulsarán productos y cultura de Andalucía a escala internacional

El buque escuela 'Elcano' visitará

Abascal pide a Feijóo que "deje de insultar a Trump y que empiece a entender que los tiempos están cambiando"

Santiago Abascal urgió al líder del Partido Popular a modificar su postura respecto a Donald Trump y a replantear políticas globales, al tiempo que lanzó duras críticas contra Pedro Sánchez y reclamó el fin de acuerdos con el socialismo

Abascal pide a Feijóo que

Baldoví tacha de "mentiroso" a Feijóo tras su declaración en el juzgado por la dana y le reprocha "falta de humanidad"

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, arremetió contra Alberto Núñez Feijóo tras su comparecencia como testigo por la gestión de la dana, acusándolo de engañar a los familiares de víctimas y de carecer de empatía

Baldoví tacha de "mentiroso" a

El domingo habrá estabilidad, salvo precipitaciones en el noroeste peninsular

Infobae

Pellegrini: "El punto nos sabe a poco"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre logra que la

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

El precio de la luz en España para este 11 de enero

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España