Pedro Martínez gana el torneo de Bangalore

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El español Pedro Martínez logró el triunfo en el torneo de Bangalore (India), tras imponerse al kazajo Timofey Skatov, por 7-6(5) y 6-3 y elevó a ocho el número de competiciones challenger ganadas en su carrera.

El triunfo supone al valenciano escalar veinticinco puestos en la clasificación ATP una semana antes de iniciar el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.

El choque estuvo marcado por las interrupciones sufridas por la irrupción de la lluvia sobre la pista y acabó con la falta de triunfos del español, de 28 años, que llevaba un año sin éxitos.

El jugador de Alzira, ahora situado en el puesto 96 de la clasificación mundial, eleva el título de Bangalore a su historial, donde sobresale el triunfo en Santiago, del circuito ATP, y las finales en Estoril y Kitzbuhe. EFE