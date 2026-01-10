Espana agencias

Ndikumwenayo y María Forero brillan como mejores europeos en los Mundiales de cross

Guardar

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Los españoles Thierry Ndikumwenayo y María Forero brillaron este sábado en los Mundiales de cross de Tallahassee (Estados Unidos) haciendo frente al dominio de los atletas africanos y consiguieron, con un octavo y un decimocuarto puesto, respectivamente, ser los mejores europeos en la competición.

Ndikumwenayo, de origen burundés, llegó a Florida como vigente campeón europeo de campeón a través y, tras una gran carrera, entró en meta octavo con un crono de 29:16, mejorando una posición respecto al octavo puesto de 2024. Además, fue el mejor europeo y el primer español finalista en un cross largo desde 1989, cuando Alejandro Gómez fue sexto en Stavanger (Noruega).

La carrera la dominó el ugandés Jacob Kiplimo, de 25 años, que ya es historia del atletismo y del cross mundial. En Tallahassee se convirtió en el cuarto atleta en lograr tres coronas mundiales consecutivas de campo a través tras hacerlo anteriormente los kenianos Paul Tergat (1995-1999) y John Ngugi (1986-1989) y el etíope Kenenisa Bekele (2002-2006), que finalmente logró seis.

La plata fue para el etíope Berihu Aregawi (28:36) y el bronce para el keniano Daniel Simiu Ebenyo (28:45).

Por equipos el triunfo fue para Etiopía, la plata para Kenia y el bronce para Uganda. España fue séptima tras el octavo puesto de Ndikumwenayo y los resultados de Abdessamad Oukhelfen (22º), Aarón Las Heras (30º) y Jaime Migallón (56º).

La onubense María Forero, vigente campeona de Europa sub-23, hizo en Florida su debut internacional absoluto de cross, una especialidad en la atesora siete medallas continentales en diferentes categorías, incluidos tres oros.

La española realizó una carrera muy seria, zafándose con las corredoras africanas, y fue en los últimos kilómetros recortando posiciones hasta entrar en meta en el decimocuarto puesto con 33:53, siendo la primera europea de una clasificación liderada por la keniana Agnes Ngetich, que se llevó el oro con 31:28 tras imponer su ley con mucha autoridad aprovechando la baja debido al embarazo de la keniana Beatrice Chebet.

"Ni en el mejor de los sueños me hubiera imaginado ser semifinalista mundial. Es algo brutal. Estoy cumpliendo un sueño. Esto es increíble. El circuito ha sido muy duro y por eso estoy muy contenta por todo el equipo", dijo Forero, al terminar la prueba.

El resto de españolas en meta fueron Idaira Prieto (27ª, 34:32), Carolina Robles (30ª, 34:42) y Angela Viciosa (51ª, 36:20), que concluyeron como equipo en sexta posición con 123 puntos. Las ganadoras fueron las etíopes en lo más alto del podio, acompañadas por las kenianas, plata, y las ugandesas, bronce.

El resultado de María Forero es el mejor de una española en un Mundial de cross desde 2003, cuando Rocío Ríos fue decimotercera.

En la categoría sub-20 femenina hubo doblete etíope con victoria y oro para Marta Alemayo (18:52) y plata para Wosane Asefa (19:18), un resultado que, al ser las dos únicas competidoras del país africano, les impidió subir al podio por equipos que lideró Uganda.

La mejor española fue Debris Paniagua en el puesto 28 con 21:17. Por detrás Demeku Paniagua (37ª), Claudia Gutiérrez (38ª), Sandra González (42ª), Mara Rolli (50ª) y Amanda Román (57ª). Por equipos concluyeron octavas, siendo el segundo mejor resultado por naciones de los últimos veinte años, tras la séptima plaza de Bathurst (Australia) en 2023.

En la sub-20 masculina el dominio fue totalmente keniano con triplete para Frankline Kibet (23:18), oro; Emmanuel Kiprono (23:20), plata; y Andrew Alamisi (23:28), bronce.

Alejandro Ibáñez fue el primer español en el puesto 29 (25:35), seguido de Alejandro de la Viuda (33º), Adriá Boyano (34º), Teo de Frutos (40º), Kuma Barrios (50º) y Xabi Cavanilles (55º). Como equipo concluyeron séptimos, igualando el mejor resultado desde 1999 y superando los dos octavos puestos de 2023 y 2024.

Esta es la tercera vez que los Mundiales de Cross se disputan en Estados Unidos, tras las ediciones de Nueva York en 1984 y Boston en 1992. En este caso la carrera se disputó en el circuito del Parque Regional Apalachee, inspirado en el paisaje natural de Florida. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El campeón Toluca inicia la defensa del título ante el Monterrey de Sergio Canales

Infobae

Doble premio para Nasser Al-Attiyah con el triunfo de etapa y el liderato en coches

Infobae

Feijóo pide al PP una oposición sin cuartel contra Sánchez: "Los españoles están enfadados. Yo también"

Feijóo pide al PP una

El Valencia sale sin Sadiq en Mestalla y el Elche con Dituro en portería

Infobae

La industria cárnica ve una oportunidad exportadora muy relevante en acuerdo UE-Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España