Ndikumwenayo y María Forero brillan como mejores europeos en los Mundiales de cross

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Los españoles Thierry Ndikumwenayo y María Forero brillaron este sábado en los Mundiales de cross de Tallahassee (Estados Unidos) haciendo frente al dominio de los atletas africanos y consiguieron, con un octavo y un decimocuarto puesto, respectivamente, ser los mejores europeos en la competición.

Ndikumwenayo, de origen burundés, llegó a Florida como vigente campeón europeo de campeón a través y, tras una gran carrera, entró en meta octavo con un crono de 29:16, mejorando una posición respecto al octavo puesto de 2024. Además, fue el mejor europeo y el primer español finalista en un cross largo desde 1989, cuando Alejandro Gómez fue sexto en Stavanger (Noruega).

La carrera la dominó el ugandés Jacob Kiplimo, de 25 años, que ya es historia del atletismo y del cross mundial. En Tallahassee se convirtió en el cuarto atleta en lograr tres coronas mundiales consecutivas de campo a través tras hacerlo anteriormente los kenianos Paul Tergat (1995-1999) y John Ngugi (1986-1989) y el etíope Kenenisa Bekele (2002-2006), que finalmente logró seis.

La plata fue para el etíope Berihu Aregawi (28:36) y el bronce para el keniano Daniel Simiu Ebenyo (28:45).

Por equipos el triunfo fue para Etiopía, la plata para Kenia y el bronce para Uganda. España fue séptima tras el octavo puesto de Ndikumwenayo y los resultados de Abdessamad Oukhelfen (22º), Aarón Las Heras (30º) y Jaime Migallón (56º).

La onubense María Forero, vigente campeona de Europa sub-23, hizo en Florida su debut internacional absoluto de cross, una especialidad en la atesora siete medallas continentales en diferentes categorías, incluidos tres oros.

La española realizó una carrera muy seria, zafándose con las corredoras africanas, y fue en los últimos kilómetros recortando posiciones hasta entrar en meta en el decimocuarto puesto con 33:53, siendo la primera europea de una clasificación liderada por la keniana Agnes Ngetich, que se llevó el oro con 31:28 tras imponer su ley con mucha autoridad aprovechando la baja debido al embarazo de la keniana Beatrice Chebet.

"Ni en el mejor de los sueños me hubiera imaginado ser semifinalista mundial. Es algo brutal. Estoy cumpliendo un sueño. Esto es increíble. El circuito ha sido muy duro y por eso estoy muy contenta por todo el equipo", dijo Forero, al terminar la prueba.

El resto de españolas en meta fueron Idaira Prieto (27ª, 34:32), Carolina Robles (30ª, 34:42) y Angela Viciosa (51ª, 36:20), que concluyeron como equipo en sexta posición con 123 puntos. Las ganadoras fueron las etíopes en lo más alto del podio, acompañadas por las kenianas, plata, y las ugandesas, bronce.

El resultado de María Forero es el mejor de una española en un Mundial de cross desde 2003, cuando Rocío Ríos fue decimotercera.

En la categoría sub-20 femenina hubo doblete etíope con victoria y oro para Marta Alemayo (18:52) y plata para Wosane Asefa (19:18), un resultado que, al ser las dos únicas competidoras del país africano, les impidió subir al podio por equipos que lideró Uganda.

La mejor española fue Debris Paniagua en el puesto 28 con 21:17. Por detrás Demeku Paniagua (37ª), Claudia Gutiérrez (38ª), Sandra González (42ª), Mara Rolli (50ª) y Amanda Román (57ª). Por equipos concluyeron octavas, siendo el segundo mejor resultado por naciones de los últimos veinte años, tras la séptima plaza de Bathurst (Australia) en 2023.

En la sub-20 masculina el dominio fue totalmente keniano con triplete para Frankline Kibet (23:18), oro; Emmanuel Kiprono (23:20), plata; y Andrew Alamisi (23:28), bronce.

Alejandro Ibáñez fue el primer español en el puesto 29 (25:35), seguido de Alejandro de la Viuda (33º), Adriá Boyano (34º), Teo de Frutos (40º), Kuma Barrios (50º) y Xabi Cavanilles (55º). Como equipo concluyeron séptimos, igualando el mejor resultado desde 1999 y superando los dos octavos puestos de 2023 y 2024.

Esta es la tercera vez que los Mundiales de Cross se disputan en Estados Unidos, tras las ediciones de Nueva York en 1984 y Boston en 1992. En este caso la carrera se disputó en el circuito del Parque Regional Apalachee, inspirado en el paisaje natural de Florida. EFE