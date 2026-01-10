Mouriño y Veiga vuelven a la zaga del Villarreal ante un Alavés con Toni Martínez en punta

Vila-real (Castellón), 10 ene (EFE).- El uruguayo Santiago Mouriño y el portugués Renato Veiga regresan al eje de la defensa del Villarreal ante un Deportivo Alavés que se presenta en La Cerámica con Toni Martínez como principal referencia ofensiva.

El entrenador del Villarreal, Marcelino García, ha apostado por Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesaña, Parejo, Moleiro, Ayoze y Mikautadze.

El entrenador del Deportivo Alavés, el argentino Eduardo Coudet, ha introducido tres cambios con respecto a la pasada jornada y ha formado su alineación inicial con Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Carlos Vicente, Aleñá, Guridi y Toni Martínez. EFE

