Montero denuncia mentiras y noticias falsas sobre pactos de cesión a los independentistas

Alcalá de Guadaíra (Sevilla), 10 ene (EFE).- La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica por encima ”de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas”.

En su intervención en la Interparlamentaria regional socialista en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, Montero ha asegurado que “no hay excusa posible para decir que no” a la cantidad planteada para comunidades como Andalucía, que recibirá más de 4.850 millones de euros de los 21.000 millones para todas las comunidades de régimen común.

Tras acusar al Partido Popular de querer tener “siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia”, ha afirmado que “parece que le iba mucho mejor con el 'procés'", y ha abundado en que el PP “añora una etapa de conflicto en Cataluña” porque era “una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes”.EFE

