Marcelino: “La primera vuelta es extraordinaria”

Vila-real (Castellón), 10 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este sábado, tras la victoria ante el Deportivo Alavés, que la primera vuelta realizada por su equipo es “extraordinaria”, ya que es la mejor en la historia del club en Primera División, pese a que aún tiene un partido pendiente.

“Hay que darle la enhorabuena a esta plantilla, porque ellos son los que juegan”, dijo el técnico asturiano, que no dudó en calificar de “éxito” lo logrado por su equipo hasta el momento.

Marcelino evitó marcar un límite al Villarreal y señaló que la aspiración del equipo es “seguir progresando”.

“Tenemos que seguir soñando, pero para soñar hay que mejorar. En una vuelta solo hemos perdido tres partidos, ante Real Madrid y Atlético fuera y frente al Barcelona en casa, y en ninguno estuvimos lejos”, explicó.

En cuanto al partido, el técnico admitió el mal primer tiempo de su equipo, en el que “nos costó combinar y progresar”.

“El segundo lo comenzamos bien, jugando rápido y profundo. El primer gol nos dio seguridad”, señaló Marcelino, que lamentó el error que provocó el único tanto del Alavés.

El entrenador elogió el rendimiento de Alberto Moleiro, aunque precisó que no le corresponde opinar sobre su posible presencia en la selección.

“No solo mete goles, sino que muestra una progresión evidente, cada vez es más regular y comete menos pérdidas, y todo ello desde un gran trabajo defensivo”, concluyó. EFE

pvb/cta/jl