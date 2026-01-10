Espana agencias

Los agricultores siguen cortando carreteras en Cataluña y bloquean el puerto de Tarragona

Madrid, 10 ene (EFECOM).- Las protestas de agricultores y ganaderos contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y los recortes a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) continúan este sábado por el norte de España con tractoradas, cortes de carreteras en Cataluña y Orense y el bloqueo del puerto de Tarragona.

Las movilizaciones contra ese tratado de libre comercio, que la UE tiene previsto firmar el próximo 17 de enero en Asunción, eran más numerosas en Cataluña.

Así, continuaban cortadas varias carreteras este sábado, entre ellas el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares en las protestas convocadas por Revolta Pagesa, que ha levantado el corte de vías en la Fondarella (Lleida).

Siguen cortadas la autopista de peaje AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la autopista C-16 entre Casserres y Berga (Girona) y la autovía A-27 de acceso al puerto de Tarragona y la circulación está restringida para los camiones en la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona), según el Servicio Catalán de Tráfico.

Revolta Pagesa tiene previsto mantener, por lo menos, hasta el lunes, los cortes de carreteras, declaró uno de los miembros de Revolta Pagesa Valentí Roger, que participa en el corte de la autopista AP-7 en Girona.

El acceso principal al puerto de Tarragona por la autovía A-27 continuaba cortado por tercer día consecutivo por cerca de cien agricultores y una treintena de tractores y furgonetas.

La intención de los agricultores es mantener hasta el lunes 12 de diciembre por la noche la movilización en el Puerto de Tarragona, donde ha disminuido el tráfico de camiones cerca del 90 % estos días respecto al mismo período del año pasado, y luego desplazarse a otros lugares.

El presidente de Pagesia Catalana, Joan Regolf, comentó a EFE que están sopesando llevar las protestas a otros enclaves, aunque no ha avanzado si uno de ellos podría ser Mercabarna.

De momento, mañana tienen previsto protagonizar una tractorada por el centro de Tarragona, que empezará a las doce del mediodía en la plaza Imperial Tarraco.

En Orense, un centenar de agricultores en sus tractores cortaron la autovía A-52 en Trasmiras, a la altura del kilómetro 188, por el acuerdo de libre comercio que consideran será perjudicial para el sector primario y los consumidores y con la finalidad de presionar a las administraciones para proteger al colectivo agroganadero gallego.

Los ganaderos que pasaron la noche ante la Delegación del Gobierno en Santander abandonaban al comienzo de la tarde su concentración y marchaban en una treintena de tractores de vuelta a sus explotaciones tras la manifestación del viernes.

Entre sus motivos de protesta en la convocatoria de ayer, promovida por UGAM-COAG, Asaja, UPA y Aigas, figuraban también el fin de las ayudas de la PAC, las medidas adoptadas contra la dermatosis nodular o que se excluya al lobo ibérico como especie protegida. EFECOM

EFE

