Espana agencias

Los agricultores de Tarragona estudian trasladar los cortes de carretera la semana próxima

Guardar

Tarragona, 10 ene (EFECOM).- Cerca de cien agricultores y una treintena de tractores y furgonetas mantienen bloqueado este sábado, por tercer día consecutivo, el acceso principal al Puerto de Tarragona en la A-27 como protesta contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y estudian trasladar las movilizaciones a otros lugares la próxima semana.

Los agricultores han pasado su segunda noche dentro de tractores, remolques, vehículos e incluso tiendas de campaña sobre el asfalto y han colocado mesas y sillas, a modo de pequeños comedores al aire libre, y cocinan en alguna barbacoa.

“Esta segunda noche, igual que la primera, ha sido muy tranquila, aunque con una sensación de frío más elevada y mucho viento, que ha dificultado coger el sueño. Pero estamos bien, con fuerzas”, asegura a EFE el presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf.

La protesta, que se extiende a otros puntos de Cataluña, comenzó el jueves por la mañana con una cincuentena de tractores y vehículos de asistencia. “Hay algunos que se han tenido que marchar porque tienen cargas familiares o tienen que cumplir con sus explotaciones ganaderas, pero esperamos que hoy empiece a llegar gente nueva”, ha asegurado Regolf.

Los agricultores consideran que el acuerdo UE-Mercosur será perjudicial para el sector primario y también para los consumidores, pues “entrarán productos que no han pasado controles y que han sido elaborados con pesticidas peligrosos u hormonas de crecimiento, que están prohibidos aquí”.

Representantes del sector manifestaron el viernes esta disconformidad al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, en una reunión en Reus (Tarragona) de la que salieron “decepcionados”.

“Nos dijo que él poca cosa puede hacer, por que es un tema del Ministerio y de Europa. Nosotros le propusimos acompañarlo a Madrid y estamos esperando su respuesta. Pedimos que dé la cara algún representante del Gobierno, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o el delegado del Gobierno”, señala Regolf.

Si nada cambia, la intención de los agricultores es mantener la movilización en el Puerto de Tarragona hasta el lunes, 12 de diciembre, por la noche, y desplazarse después a otros lugares.

“Mercosur es un tema que nos preocupa mucho y, si nadie da la cara, la semana que viene podría haber cambios de lugar. Estamos analizando propuestas”, confirma el presidente del Gremio de la Pagesia Catalana, que no ha avanzado si una de ellas podría ser Mercabarna.

De momento, este domingo tienen previsto protagonizar una tractorada por el centro de Tarragona, que empezará a las doce del mediodía en la plaza Imperial Tarraco.

Por su parte, el Puerto de Tarragona indica que el corte de su acceso principal ha provocado una disminución del 88,14 % de entrada y salida de camiones del recinto con respecto al mismo periodo del año pasado.

Además -apunta esta institución-, la entrega de cereales (carga de almacén a camión), ha caído un 77,82 %.

El puerto ha activado en fase de alerta su plan de autoprotección, con un refuerzo de la vigilancia, y hay habilitado un carril de entrada y otro de salida para facilitar el acceso de vehículos por la A-27 en caso de emergencia, así como la salida de mercancías peligrosas.

Los Mossos d’Esquadra mantienen también un dispositivo delante de la entrada el puerto. EFECOM

dpj/mg/nam

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Page prefiere que "hablen los españoles" a consentir un "atropello" en la financiación

Infobae

Baleares rechaza el proyecto de financiación autonómica:"Nunca aceptaremos esta propuesta"

Infobae

Robles pide al PP y al resto de partidos "sentido de Estado" para aprobar la misión en Ucrania llegado el momento

La responsable de Defensa urge a las principales formaciones a respaldar una eventual colaboración militar española en territorio ucraniano, subrayando que solo se trataría de labores no ofensivas y pendientes de aprobación parlamentaria, en medio de posturas políticas divididas

Robles pide al PP y

Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco

Infobae

Barbón se reúne en audiencia con el Papa León XIV este sábado

Barbón se reúne en audiencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque escuela ‘Juan Sebastián

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España