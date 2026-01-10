Los agricultores de Tarragona estudian trasladar los cortes de carretera la semana próxima

Tarragona, 10 ene (EFECOM).- Cerca de cien agricultores y una treintena de tractores y furgonetas mantienen bloqueado este sábado, por tercer día consecutivo, el acceso principal al Puerto de Tarragona en la A-27 como protesta contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y estudian trasladar las movilizaciones a otros lugares la próxima semana.

Los agricultores han pasado su segunda noche dentro de tractores, remolques, vehículos e incluso tiendas de campaña sobre el asfalto y han colocado mesas y sillas, a modo de pequeños comedores al aire libre, y cocinan en alguna barbacoa.

“Esta segunda noche, igual que la primera, ha sido muy tranquila, aunque con una sensación de frío más elevada y mucho viento, que ha dificultado coger el sueño. Pero estamos bien, con fuerzas”, asegura a EFE el presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf.

La protesta, que se extiende a otros puntos de Cataluña, comenzó el jueves por la mañana con una cincuentena de tractores y vehículos de asistencia. “Hay algunos que se han tenido que marchar porque tienen cargas familiares o tienen que cumplir con sus explotaciones ganaderas, pero esperamos que hoy empiece a llegar gente nueva”, ha asegurado Regolf.

Los agricultores consideran que el acuerdo UE-Mercosur será perjudicial para el sector primario y también para los consumidores, pues “entrarán productos que no han pasado controles y que han sido elaborados con pesticidas peligrosos u hormonas de crecimiento, que están prohibidos aquí”.

Representantes del sector manifestaron el viernes esta disconformidad al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, en una reunión en Reus (Tarragona) de la que salieron “decepcionados”.

“Nos dijo que él poca cosa puede hacer, por que es un tema del Ministerio y de Europa. Nosotros le propusimos acompañarlo a Madrid y estamos esperando su respuesta. Pedimos que dé la cara algún representante del Gobierno, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o el delegado del Gobierno”, señala Regolf.

Si nada cambia, la intención de los agricultores es mantener la movilización en el Puerto de Tarragona hasta el lunes, 12 de diciembre, por la noche, y desplazarse después a otros lugares.

“Mercosur es un tema que nos preocupa mucho y, si nadie da la cara, la semana que viene podría haber cambios de lugar. Estamos analizando propuestas”, confirma el presidente del Gremio de la Pagesia Catalana, que no ha avanzado si una de ellas podría ser Mercabarna.

De momento, este domingo tienen previsto protagonizar una tractorada por el centro de Tarragona, que empezará a las doce del mediodía en la plaza Imperial Tarraco.

Por su parte, el Puerto de Tarragona indica que el corte de su acceso principal ha provocado una disminución del 88,14 % de entrada y salida de camiones del recinto con respecto al mismo periodo del año pasado.

Además -apunta esta institución-, la entrega de cereales (carga de almacén a camión), ha caído un 77,82 %.

El puerto ha activado en fase de alerta su plan de autoprotección, con un refuerzo de la vigilancia, y hay habilitado un carril de entrada y otro de salida para facilitar el acceso de vehículos por la A-27 en caso de emergencia, así como la salida de mercancías peligrosas.

Los Mossos d’Esquadra mantienen también un dispositivo delante de la entrada el puerto. EFECOM

dpj/mg/nam

(foto) (vídeo)