Landaluce formaliza su baja en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Algeciras

Algeciras (Cádiz), 10 ene (EFE).- El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha formalizado su baja en el grupo del PP del Ayuntamiento, después de que en diciembre abandonara temporalmente el partido tras ser denunciado por acoso o abuso sexual, entre otros delitos, y el grupo municipal ha subrayado este sábado que le mantiene el apoyo como máximo regidor.

El grupo municipal del PP ha reiterado este sábado en un comunicado su apoyo a que Landaluce continúe al frente del consistorio, pese a que ayer mismo se ha formalizado su baja, y ha asegurado que la gestión municipal continúa con normalidad.

La gestión municipal "continúa con plena normalidad, estabilidad y coordinación" con Landaluce, que "comunicó de forma voluntaria, el pasado 2 de enero de 2026, su baja como miembro del grupo municipal popular" y su intención de mantener "su compromiso de apoyo político y disciplina de voto".

La comunicación se produjo semanas después de que Landaluce anunciara que abandonaba temporalmente su militancia y cargos orgánicos en el partido, manteniendo sus cargos institucionales como alcalde y senador, al hacerse público que el PSOE de Algeciras le había denunciado ante el Tribunal Supremo por acoso o abuso sexual, entre otros delitos.

Tras recibir la comunicación formal de su baja, el portavoz del grupo municipal popular del Ayuntamiento y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, ha trasladado formalmente —mediante escrito dirigido al secretario general del Ayuntamiento y registrado el día 9 de enero de 2026— que el grupo "respeta y acepta la decisión adoptada por el alcalde" y reitera "su respaldo al actual alcalde de la ciudad", según explica el comunicado.

En él, el alcalde y el grupo municipal subrayan que la situación "no afecta al normal funcionamiento" del consistorio "ni altera la hoja de ruta del gobierno municipal", por lo que garantizan "en todo momento la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la continuidad del proyecto político que viene desarrollándose en Algeciras".

