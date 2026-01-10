La propuesta de financiación deja un Illa eufórico, un Junqueras práctico y un PP irritado

Madrid, 10 ene (EFE).- La propuesta de nueva financiación autonómica presentada por el Gobierno es para el presidente catalán, Salvador Illa, la "mejor de la historia", requiere para el líder de ERC, Oriol Junqueras, de mayorías políticas "incómodas" y supone para el PP un "premio para los independentistas".

Estas son algunas de las reacciones que el modelo de financiación autonómica acordado por el Gobierno y Esquerra el jueves y presentado el viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha suscitado este sábado entre los distintos actores políticos.

A la vez que la titular de Hacienda ha defendido la propuesta por encima ”de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas” que está escuchando, el presidente de la Generalitat de Cataluña ha dicho con satisfacción que se trata del "mejor sistema de financiación autonómica de la historia de la democracia española, sin paliativos".

En un Consell Nacional extraordinario del PSC, Illa ha utilizados expresiones ya escuchadas tanto a Montero como Junqueras para alabar un modelo "más transparente y eficiente" y en el que "nadie pierde y todos -ha apostillado- ganamos".

Illa, al igual que Montero, ha cargado contra el PP al opinar que no tiene más alternativa que "la queja", mientras el presidente de Esquerra se ha dirigido a Junts, sin nombralo, al apuntar que si no se llega a ningún consenso los nuevos recursos se quedarán "en la caja del Ministerio de Hacienda".

Junqueras, que este sábado ha anunciado que Cataluña podría recaudar hasta el 80 % de su IVA, ha apelado con pragmatismo a crear mayorías políticas en el Congreso para aprobar el nuevo acuerdo de financiación: "Sabemos que para ser útiles hace falta llegar a acuerdos y hace falta construir mayorías que muchas veces no son del todo cómodas".

También Sumar ha emplazado a Junts a decidir "de qué lado está" y a "trabajar conjuntamente para que los intereses de las mayorías trabajadoras catalanas se vean garantizadas", en palabras de su coordinadora general, Lara Hernández.

La propuesta que María Jesús Montero ha presentado como una nueva financiación autonómica para todos requiere una mayoría absoluta en el Congreso que está muy lejos de tener garantizada en estos momentos.

El sistema de financiación autonómica, que soporta el coste de la sanidad, la educación y la dependencia, entre otras muchas competencias autonómicas, está regulado por una ley orgánica.

Por eso, en la práctica, si el PP o Junts votan en contra de la propuesta o al menos si uno de los dos no vota a favor quedaría en papel mojado.

Además de criticarlo, el PP ya avisa de que cambiará el modelo cuando gobierne. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa lanzará, en el plazo de un año, un nuevo sistema de financiación "justo, solidario" y "bueno" para el conjunto del país.

En su intervención en la reunión interparlamentaria que el PP celebra en A Coruña, Tellado se ha referido al "pacto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC para "repartirse el dinero de todos los españoles" y "comprar" el apoyo del separatismo.

El plan del Gobierno central, y sobre todo su acuerdo previo con Junqueras, ha recibido críticas de ejecutivos autonómicos del PP y del PSOE.

Entre estos últimos, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado este sábado que si hay comunidades como Cataluña que salen "muy bien paradas" con este modelo, es "a costa del resto".

Desde el PP, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que los aragoneses no van a "tragar con todo": "no somos tontos, no nos vamos a dejar engañar pero, sobre todo, no estamos dispuestos a arrodillarnos ante el independentismo".

A su vez, el consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha opinado que el modelo propuesto "viene a instaurar la injusticia y la desigualdad entre españoles" y su compañera de gabinete y responsable de Inclusión Social, Loles López, se ha quejado porque las comunidades se han enterado del modelo por la prensa.

La portavoz del PP en Murcia, Miriam Guardiola, ha criticado que el acuerdo negociado “a puerta cerrada” con ERC concede privilegios a Cataluña mientras deja a su región con las "migajas", y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, considera que la propuesta supone una "sentencia de muerte" para el Principado.

Coalición Canaria, de la que es socio de gobierno el PP en el archipiélago, ha rechazado por boca de su secretario de Organización, David Toledo, los "favores políticos" otorgados en el nuevo modelo de financiación y ha anunciado que se opondrá "de manera política y jurídica si hace falta".

Por el contrario, líderes autonómicos del PSOE como la valenciana Diana Morant o la aragonesa Pilar Alegría han reivindicado las virtudes de la iniciativa del Gobierno y han aprovechado para cargar contra sus futuros adversarios electorales del PP.

La secretaria general de los socialistas valencianos ha exigido al presidente de su comunidad, Juanfran Pérez Llorca, que rechace la "doctrina" de Génova, que a su juicio "está fuera del sentido común", y vote a favor del nuevo sistema de financiación.

Por su parte, la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha acusado al presidente autonómico, Jorge Azcón, de vivir "permanentemente de la confrontación", de estar instalado en el "no constante" y de vivir del "no a todo".

También ha defendido la propuesta del ejecutivo central el expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, que ve en ella la "equidad, suficiencia y justicia" que siempre pidió en su etapa al frente del Consell. EFE

(Foto) (Vídeo)