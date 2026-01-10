La nieve afecta a más de 60 vías casi todas de la red secundaria, 10 de ellas cerradas

Madrid, 10 ene (EFE).- El temporal de nieve afecta a la circulación de más de 60 vías, casi todos de las red secundaria, de las 10 están cerradas, principalmente en las comunidades de Aragón, Asturias, Castilla y León, Andalucía y Cataluña, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

De la red principal, Tráfico reclama precaución y el uso de cadenas o de neumáticos invierno en tramos de la A-21 y A-23 en los entornos de Santa Cilia y Sabiñánigo.

Además, se registra tráfico denso en la entrada de Málaga por la A-357 a la altura de Teatinos y en la MA-20 a su paso por Guadalmar.

Al margen de los incidentes por el temporal, las protestas de agricultores catalanes contra el Mercosur mantienen cortadas la AP-7 en Figueres (Girona), la A-2 en Golmes (LLeida) y la C-16 en el entorno de Berga (Barcelona).

La DGT aconseja consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno. EFE