La familia de Rocío San Miguel agradece a Zapatero sus "gestiones" para su excarcelación

Madrid, 10 ene (EFE).- La familia de la hispanovenezolana Rocío San Miguel ha mostrado su "profundo agradecimiento" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por sus "gestiones" para su liberación tras dos años presa en Venezuela.

Lo ha hecho a través de un comunicado firmado por su hermano José Manuel y portavoz de la familia para aclarar ciertos aspectos relacionados con su situación procesal.

San Miguel, abogada y activista, es una de los cinco presos españoles liberados en Venezuela que ha llegado esta semana a Madrid tras dos años recluida en la prisión de El Helicoide en Caracas.

En el escrito, su hermano expresa su "profundo agradecimiento" a Rodríguez Zapatero" por "las gestiones sostenidas durante más de un año", así como "al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela" y al Gobierno de España, del que destaca su "intermediación directa".

Igualmente, lo extiende a "los actores que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y EEUU, cuyas gestiones han sido determinantes para que se produjeran estas excarcelaciones. Reconocemos el valor de la diplomacia, la intermediación y el diálogo como vías efectivas para la resolución de situaciones complejas y de alta sensibilidad humana".

Aclara, sin embargo, que "no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad".

"Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente, razón por la cual ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valoraciones políticas o jurídicas, ni interpretar su situación personal, legal, de salud, ni las condiciones que vivió en reclusión", señala el hermano, el "único portavoz autorizado por ella y su familia".

En cuanto a su estado de salud, su hermano informa de que "se encuentra en buen estado general, continuando actualmente con su proceso de rehabilitación en el hombro", tras dos operaciones en abril y octubre, por lo que sigue "un esquema médico de recuperación y terapia, con evolución satisfactoria".

El hermano traslada que Rocío tiene "la esperanza firme" de que se libere a todas las personas presas por "razones políticas". "Nuestra aspiración, como familia, es que se alcance una libertad plena en este caso y en todos los casos similares", añade EFE

