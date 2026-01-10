Espana agencias

La borrasca Goretti continúa dejando este sábado inestabilidad en el norte peninsular

Guardar

Madrid, 10 ene (EFE).- En su desplazamiento hacia el este, la borrasca Goretti continúa dejando este sábado una situación inestable en el norte peninsular y Baleares, con nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, donde existe riesgo de aludes y rachas de viento fuerte. Además, se espera mar combinada en los litorales cantábrico, gallego y balear.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja (riesgo importante) o amarillo en diferentes puntos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Castilla y León y Comunidad Valenciana por riesgo de nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros.

 El temporal provocado por la borrasca Goretti, la segunda de importancia en una semana en España, se cobró este viernes la vida de un hombre que cayó al mar en San Sebastián.

La nieve continuará cayendo en la mitad norte peninsular, con nevadas en zonas de montaña a partir de los 800-900 metros, cota que irá subiendo hasta los 900-1.200 metros en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulaciones de nieve significativas en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa, lugares donde varias carreteras secundarias están cerradas o se necesita el uso de cadenas y neumáticos de invierno para circular.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en Aragón se ha cerrado la circulación por carretera en el túnel de Bielsa y el Portalet, que une con Francia, por las nevadas caídas en el Pirineo oscense y el riesgo de avalanchas, según ha informado el Gobierno regional. Además, hay varios tramos de carreteras afectados en la provincia de Huesca, nueve de ellos de la red principal.

Según el portal SOS Rioja, en las últimas horas se alcanzaron rachas de viento de 107,6 kilómetros por hora en Aguilar del Río Alhama, 104 km/h en Arnedillo, 99,7 km/h en San Román y de 65,2 en Logroño, rachas de viento que provocaron la caída de ramas, el movimiento de vallas y algún pequeño desprendimiento de fachada.

Asimismo, hay afecciones en carreteras secundarias en Navarra.

En Cataluña, hay varias carreteras secundarias cortadas por nieve en Lleida, Barcelona y Girona; y Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de prealerta el Plan especial de emergencias por viento (Vencat) tras desactivar anoche la fase alerta. Durante este periodo emergencias 112 recibió un total de 281 llamadas, que generaron, 165 incidencias por rachas fuertes.

En Barcelona, el Ayuntamiento también ha desactivado la alerta por viento, tras los 34 incidentes atendidos por los bomberos municipales en la jornada del viernes.

En nueve puertos de la red secundaria de carreteras de Asturias y los accesos a Cantabria es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno para circular por nieve acumulada o placas de hielo en las calzadas; además hay varios tramos de carreteras cerrados, como los de acceso a los Lagos de Covadonga.

Una situación similar se registra en Cantabria, donde se ha cerrado el tráfico a camiones o autobuses en algunos tramos de carreteras y se encuentra cerrado el puerto de Lunada, y es obligatorio el uso de cadenas en varios tramos de carreteras.

En el norte de Castilla y León, especialmente en León, hay problemas para circular por numerosas carreteras de montaña, donde se prevé continúe nevando este sábado.

La Aemet prevé para este sábado que la borrasca Goretti vaya desplazándose hacia el este, al tiempo que entrarán una intensa circulación atlántica del noroeste que llevará asociada abundante humedad y una masa de aire frío en el norte peninsular, que provocarán precipitaciones en el tercio norte.

En Canarias habrá intervalos nubosos con alguna precipitación débil en el nordeste de las islas montañosas, con temperaturas máximas sin cambios y ascensos en las mínimas y alisio moderado.

Se registrará un descenso de las temperaturas máximas y mínimas, salvo en algunas zonas de la península y Baleares donde no habrá cambios.

La Aemet prevé viento moderado, con intervalos de fuerte en los litorales atlánticos y cantábricos que irán amainando, y probables rachas muy fueres en Baleares, bajo Ebro, Ibérica meridional, Pirineo central y zonas del sureste de Cataluña, sin descartar en montañas del interior. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Liga F guardará un minuto de silencio por Fernando Martín y su familia

Infobae

Pellegrini advierte del "peligro" que encierra que el Oviedo "sea colista"

Infobae

Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026 (13.30 horas)

Infobae

El CAC-40 logra un récord histórico en mitad de su sesión bursátil del viernes

Infobae

Tirotean de madrugada la fachada de una vivienda en Badajoz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España