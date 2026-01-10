La borrasca Goretti continúa dejando este sábado inestabilidad en el norte peninsular

Madrid, 10 ene (EFE).- En su desplazamiento hacia el este, la borrasca Goretti continúa dejando este sábado una situación inestable en el norte peninsular y Baleares, con nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, donde existe riesgo de aludes y rachas de viento fuerte. Además, se espera mar combinada en los litorales cantábrico, gallego y balear.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranja (riesgo importante) o amarillo en diferentes puntos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Castilla y León y Comunidad Valenciana por riesgo de nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros.

El temporal provocado por la borrasca Goretti, la segunda de importancia en una semana en España, se cobró este viernes la vida de un hombre que cayó al mar en San Sebastián.

La nieve continuará cayendo en la mitad norte peninsular, con nevadas en zonas de montaña a partir de los 800-900 metros, cota que irá subiendo hasta los 900-1.200 metros en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulaciones de nieve significativas en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa, lugares donde varias carreteras secundarias están cerradas o se necesita el uso de cadenas y neumáticos de invierno para circular.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en Aragón se ha cerrado la circulación por carretera en el túnel de Bielsa y el Portalet, que une con Francia, por las nevadas caídas en el Pirineo oscense y el riesgo de avalanchas, según ha informado el Gobierno regional. Además, hay varios tramos de carreteras afectados en la provincia de Huesca, nueve de ellos de la red principal.

Según el portal SOS Rioja, en las últimas horas se alcanzaron rachas de viento de 107,6 kilómetros por hora en Aguilar del Río Alhama, 104 km/h en Arnedillo, 99,7 km/h en San Román y de 65,2 en Logroño, rachas de viento que provocaron la caída de ramas, el movimiento de vallas y algún pequeño desprendimiento de fachada.

Asimismo, hay afecciones en carreteras secundarias en Navarra.

En Cataluña, hay varias carreteras secundarias cortadas por nieve en Lleida, Barcelona y Girona; y Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de prealerta el Plan especial de emergencias por viento (Vencat) tras desactivar anoche la fase alerta. Durante este periodo emergencias 112 recibió un total de 281 llamadas, que generaron, 165 incidencias por rachas fuertes.

En Barcelona, el Ayuntamiento también ha desactivado la alerta por viento, tras los 34 incidentes atendidos por los bomberos municipales en la jornada del viernes.

En nueve puertos de la red secundaria de carreteras de Asturias y los accesos a Cantabria es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno para circular por nieve acumulada o placas de hielo en las calzadas; además hay varios tramos de carreteras cerrados, como los de acceso a los Lagos de Covadonga.

Una situación similar se registra en Cantabria, donde se ha cerrado el tráfico a camiones o autobuses en algunos tramos de carreteras y se encuentra cerrado el puerto de Lunada, y es obligatorio el uso de cadenas en varios tramos de carreteras.

En el norte de Castilla y León, especialmente en León, hay problemas para circular por numerosas carreteras de montaña, donde se prevé continúe nevando este sábado.

La Aemet prevé para este sábado que la borrasca Goretti vaya desplazándose hacia el este, al tiempo que entrarán una intensa circulación atlántica del noroeste que llevará asociada abundante humedad y una masa de aire frío en el norte peninsular, que provocarán precipitaciones en el tercio norte.

En Canarias habrá intervalos nubosos con alguna precipitación débil en el nordeste de las islas montañosas, con temperaturas máximas sin cambios y ascensos en las mínimas y alisio moderado.

Se registrará un descenso de las temperaturas máximas y mínimas, salvo en algunas zonas de la península y Baleares donde no habrá cambios.

La Aemet prevé viento moderado, con intervalos de fuerte en los litorales atlánticos y cantábricos que irán amainando, y probables rachas muy fueres en Baleares, bajo Ebro, Ibérica meridional, Pirineo central y zonas del sureste de Cataluña, sin descartar en montañas del interior. EFE

(foto) (vídeo)