Koepka pide reincorporarse al PGA Tour tras su marcha de LIV Golf

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El jugador estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco torneos grandes, ha solicitado su readmisión al PGA Tour, el circuito de golf más importante, después de que decidiera abandonar LIV el pasado 23 de diciembre cuando aún tenía una temporada más de contrato con la liga financiada por Arabia Saudí.

La solicitud formal de Koepka de reincorporarse al PGA Tour, de la que informa Sports Illustrated, debe ser analizada ahora por su directiva, que hasta ahora ha impuesto sanciones a los jugadores que decidieron regresar después de embarcarse en LIV Golf desde su creación en 2022 como competencia al circuito estadounidense.

Koepka, ganador del Campeonato de la PGA en tres ocasiones (2017, 2018 y 2023) y del Abierto de Estados Unidos en dos (2018 y 2019), acordó de mutuo acuerdo desvincularse de la liga saudí, con la que tenía contrato hasta final de año.

El golfista de Florida, de 35 años, justificó su salida en que era "el momento ideal para pasar más tiempo en casa".

Su caso es relevante puesto que es el jugador más emblemático que decide salirse de LIV, donde era una de las principales estrellas junto a su compatriota Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm.

A los golfistas que se han marchado de LIV y que no tenían tarjeta en el PGA Tour, este circuito les ha impuesto un año de sanción desde su último torneo en la liga saudí.

En el caso de Koepka, sí contaba con la tarjeta del circuito estadounidense cuando dio el salto al saudí, por lo que su caso puede marcar un precedente.

El mismo día en que dio a conocer su marcha de LIV, el PGA Tour emitió un comunicado en el que remarcó que "sigue ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, desafiante y lucrativo en el cual perseguir la grandeza"

Koepka, que llegó a ser número uno del mundo en 2018 y 2019, ocupa en la actualidad el puesto 244, después de que el pasado año no pasara el corte en tres de los cuatro 'majors' en los que participó. EFE