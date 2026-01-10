José Alberto: "Ha habido momentos del partido que no hemos estado a la altura"

Santander, 10 ene (EFE).- El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha afirmado que ha habido momentos en la derrota frente al Real Zaragoza (2-3) que su equipo "no ha estado a la altura".

"No hemos hecho un buen partido, de hecho ha sido malo. Creo que por momentos no hemos competido ni hemos estado a la altura", ha señalado.

El técnico asturiano piensa que el primer gol del Zaragoza, "que era la primera vez que pasaban del medio campo", les ha afectado más de lo que debería, y que el 0-3 les ha sacado del partido.

En este sentido, José Alberto ha reconocido que, ahora, deben de corregir errores, ya que están en un momento "malo y con muchas imprecisiones".

"El Zaragoza ha sido mejor que nosotros, pensaba que el equipo estaba centrado pero igual no lo estaba tanto. El partido de hoy era muy importante para superar la barrera de los 40 puntos y no hemos estado a la altura", ha incidido.

Por otro lado, ha subrayado que el Racing ha llevado bien el balón al último tercio de campo, aunque explica que les ha faltado precisión y paciencia para dar más continuidad al juego.

Sin embargo, ha destacado que el Racing, con el arreón final, ha demostrado tener fe y creencia en lo que hace, por lo que tiene que seguir trabajando para, en las 21 jornadas restantes, "pelear por el sueño" del ascenso. EFE

ksm-lhv/arh