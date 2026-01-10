Espana agencias

Jon Pérez 'Bolo': Tenemos que estar todos unidos para sacar adelante la temporada

Huesca, 10 ene (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', ha defendido este sábado la unidad del equipo para sacar adelante la temporada tras la polémica suscitada por la confirmación del capitán, Jorge Pulido, de su firma con el Almería.

"Tenemos que estar todos unidos para sacar adelante la temporada", ha subrayado en la rueda de prensa previa al partido que el equipo disputará este próximo lunes en el Alcoraz ante el Córdoba.

Dos días después de la comparecencia del capitán en la que confirmó que su ciclo ha terminado en el equipo, a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio, y anunció que tiene firmado un contrato con la UD Almería a partir del 1 de julio, el técnico ha afirmado que se ha "malinterpretado" lo que dijo.

"Entiendo el enfado de la gente y las dudas que generaron, porque hubo un par de frases que a mí tampoco me gustaron, pero yo sé que dará el doscientos por ciento mientras esté en el Huesca", ha dicho Bolo, cuyo deseo es que ahora no sea traspasado y "el club -ha remarcado- me dice que no será traspasado".

En todo caso, no ha dejado claro sin contará con él para el partido ante el Córdoba después de una semana que ha sido "difícil para todos", en la que no entrenó dos días, uno porque tenía fiebre y otro por dolor en un aductor, aunque ayer ya pudo completar parte del entrenamiento y espera que hoy pueda hacerlo con normalidad.

"Ya decidiré si juega o no el lunes", pero si sale, ha agregado, lo hará "al doscientos por ciento". "A mí no me hace cambiar lo que él dijera en la rueda de prensa", ha zanjado.

Aunque durante la semana no se ha hablado de otra cosa que de la marcha de Pulido, el técnico no cree que pueda afectar a su rendimiento: "La plantilla está con la incertidumbre del momento que se vive en el mercado de invierno, pero a los jugadores no los veo preocupados y Pulido va a ser jugador hasta el 30 de junio y va a dejar todo por este escudo".

"Ahora tenemos que estar todos juntos y él nos va a ayudar" ante un partido "muy complicado". "No nos tiene que afectar lo que ha pasado y vamos a ganar para levantarnos. Después del lunes no sé lo que pasará", ha apuntado.

En cuanto al Córdoba, ha destacado que es "un equipo valiente, que presiona y que transita muy rápido", y ha admitido que será un encuentro complicado, al tiempo que se ha referido a la llegada al Huesca del punta nigeriano Aghama, un jugador que "tiene velocidad, encara y provoca faltas". EFE

