Jagoba Arrasate: "Quiero un equipo más valiente e incómodo para el rival"

Palma, 10 ene (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, mostró en la previa del choque contra el Rayo Vallecano las ganas de ver "un equipo más valiente e incómodo para el rival" después de la mala imagen en la derrota contra el Girona (1-2).

"Pido que tengamos más determinación, por momentos estuvimos a merced de ellos. Quiero un equipo más valiente, incómodo, que esté más cerca del resultado", explicaba el técnico tras hablar con la plantilla de la última actuación del equipo en casa.

"Preferimos jugar en casa, hemos sacado mejores resultados y somos mejores, pero toca jugar en Vallecas y ponernos en la frecuencia de ellos. Es el equipo que más corre de la liga, con los laterales más altos, sabemos el partido que es y no podemos ir allí y verlas venir, ya hemos hablado de eso. Tenemos que afrontarlo como toca para tener opciones porque sino allí es muy difícil", indicó sobre el conjunto madrileño.

El entrenador bermellón se refirió a los problemas que ha tenido el Rayo Vallecano en casa aludiendo a la "falta de eficacia": "No es que me sorprenda, pero le ha faltado eficacia en casa. Ninguno de los dos primeros clasificados ha ganado allí. Es raro que haya hecho cinco goles solo y encaje otros tantos. En liga generan, es verdad que es un equipo que te lleva al máximo en lo emocional y ojalá ellos sigan sin tener esa eficacia en casa", destacó.

Para este choque, Arrasate no contará ni con el central Antonio Raíllo ni con el medicoentro Manu Morlanes, ambos lesionados, por lo que Marash Kumbulla y David López pueden tener una oportunidad en el once: "Nos falta el capitán, están esperando esa oportunidad y es verdad que cuando pierdes al capitán pierdes algo más, pero es verdad que tanto David como Marash están preparados", señaló.

Respecto al mercado de fichajes, siguió sin mojarse sobre los movimientos del club: "Con los que estamos podemos hacer las cosas mejor y mi foco está ahí, si podemos mejorar la plantilla mucho mejor, pero no pienso en cuantos jugadores pueden venir. Muchas veces pensamos solo en llegadas, pero siempre puede salir algún jugador al final del mercado, aunque no espero que sea el caso", sentenció. EFE

