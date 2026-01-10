Feijóo pide al PP una oposición sin cuartel contra Sánchez: "Los españoles están enfadados. Yo también"

Durante el discurso dirigido a los parlamentarios del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo anticipó la convocatoria de una cumbre autonómica para el 18 de enero en Zaragoza, donde los presidentes autonómicos del partido analizarán de forma conjunta lo que catalogan como un "agravio" derivado del modelo de financiación acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. De acuerdo con la información difundida por fuentes del Partido Popular y detallada por el medio, Feijóo subrayó su rechazo a que representantes que no se consideran españoles determinen la distribución de fondos públicos.

Según publicó la fuente, Feijóo trasladó a diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular su exigencia para ejercer una oposición sin cuartel y permanente contra el Ejecutivo liderado por Sánchez en el tramo que resta de legislatura. El líder del Partido Popular expresó ante sus filas que "los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles". Así, enfatizó la necesidad de que el principal partido de la oposición prepare un proyecto alternativo para la etapa posterior al actual Gobierno y remarcó la promesa de que, en caso de llegar al Ejecutivo, cumplirán cada uno de sus compromisos.

El presidente del PP insistió en que la fuerza política debe diseñar una propuesta para la "España del día después de Sánchez" y convencer a la ciudadanía de la viabilidad y conveniencia de ese plan. Durante la 28ª Interparlamentaria del PP, celebrada en A Coruña, Feijóo pidió a sus parlamentarios trabajar sin descanso y "sin pasar una", según consignaron fuentes del partido. Además, destacó que el objetivo también consiste en convertirse en una verdadera alternativa que no obvie ninguna de las preocupaciones de la sociedad.

El modelo de financiación acordado entre el Gobierno central y ERC fue uno de los temas centrales de la convocatoria. El líder popular criticó abiertamente este pacto, al considerarlo perjudicial para el conjunto de los territorios, según reportó la fuente. “No puede ser que un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles”, afirmó Feijóo en alusión a Junqueras y la influencia de ERC en las negociaciones con el Ejecutivo.

En A Coruña, territorio con peso simbólico para el PP de Feijóo, dado que su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, mantiene la mayoría absoluta desde hace casi dos años, la dirección del partido busca fortalecer su posición con vista a un ciclo electoral en 2026. Diversos portavoces del partido coincidieron en identificar ese año como un punto de inflexión electoral. En palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, y del presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo, 2026 debe convertirse en un "año del cambio" capaz de impulsar el denominado "golpe final al sanchismo".

Tanto Tellado como Calvo, durante la jornada de apertura de la cita interparlamentaria, insistieron en que el Partido Popular debe consolidarse como la alternativa ante una sociedad cuyo ánimo perciben como decaído respecto al Gobierno actual. El tono de Tellado en su discurso destacó por su carácter crítico, subrayó el medio.

En el marco de la jornada, el líder del PP realizó actividades públicas en la ciudad, como la visita al Mercado de Santa Lucía. Paralelamente, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Elías Bendodo, responsable de la organización del encuentro, recibió una camiseta de baloncesto de manos de Calvo y Tellado, quienes bromearon sobre la situación actual en el ámbito de los fichajes políticos.

El encuentro, que reúne a representantes del PP pertenecientes al Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, continuará hasta este domingo, jornada en la que Feijóo y Rueda cerrarán el evento. Antes de la clausura, los portavoces parlamentarios del Grupo Popular —Ester Muñoz por el Congreso, Alicia García por el Senado y Esteban González Pons por el Parlamento Europeo— también intervendrán, según consignó la fuente original.