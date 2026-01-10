Feijóo exige a sus parlamentarios una oposición "sin cuartel" al Gobierno de Sánchez

A Coruña, 10 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este sábado a los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos de su partido una oposición "sin cuartel" pero también trabajo "sin cuartel" para ser la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

En su intervención, a puerta cerrada, en la reunión interparlamentaria que celebra su partido este fin de semana en A Coruña, ha dicho que es el momento de diseñar la España del día después de Sánchez, según han informado fuentes del partido.

"Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", ha señalado el presidente popular.

Ha agregado que su partido va a pensar esa España, a diseñarla y prepararla y a convencer a la gente de que "es la mejor opción" y ha subrayado que cuando el PP llegue al Gobierno va a cumplir todos sus compromisos.

Feijóo ha destacado que el número de parlamentarios de su partido ha crecido un 35 % en los últimos cuatro años y ha vaticinado que lo peor está por llegar antes de que Sánchez deje La Moncloa.

"España ha roto con Sánchez", ha proclamado el líder del PP, quien ha arengado a sus parlamentarios a mostrar a los españoles las medidas que el partido que dirige pondrá en marcha cuando llegue al Gobierno en materias como la vivienda. EFE