Espana agencias

Feijóo exige a sus parlamentarios una oposición "sin cuartel" al Gobierno de Sánchez

Guardar

A Coruña, 10 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este sábado a los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos de su partido una oposición "sin cuartel" pero también trabajo "sin cuartel" para ser la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

En su intervención, a puerta cerrada, en la reunión interparlamentaria que celebra su partido este fin de semana en A Coruña, ha dicho que es el momento de diseñar la España del día después de Sánchez, según han informado fuentes del partido.

"Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", ha señalado el presidente popular.

Ha agregado que su partido va a pensar esa España, a diseñarla y prepararla y a convencer a la gente de que "es la mejor opción" y ha subrayado que cuando el PP llegue al Gobierno va a cumplir todos sus compromisos.

Feijóo ha destacado que el número de parlamentarios de su partido ha crecido un 35 % en los últimos cuatro años y ha vaticinado que lo peor está por llegar antes de que Sánchez deje La Moncloa.

"España ha roto con Sánchez", ha proclamado el líder del PP, quien ha arengado a sus parlamentarios a mostrar a los españoles las medidas que el partido que dirige pondrá en marcha cuando llegue al Gobierno en materias como la vivienda. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La industria cárnica ve una oportunidad exportadora muy relevante en acuerdo UE-Mercosur

Infobae

Asturias rechazará el nuevo modelo de financiación si prima la ordinalidad

Infobae

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

Infobae

Koldo se proclama inocente y solicita como testigos a Illa, Armengol y Grande-Marlaska

Infobae

Azcón: "No vamos a permitir el agravio que pretende el PSOE" con la financiación autonómica

El presidente aragonés advierte que la nueva fórmula para repartir recursos entre regiones beneficia desproporcionadamente a Cataluña y considera que esta estrategia amenaza la equidad territorial y crea trato desigual para poblaciones como la de Aragón

Azcón: "No vamos a permitir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España