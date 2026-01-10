Espana agencias

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

Guardar

(Actualiza la na6132 con más detalles)

A Coruña, 10 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este sábado a todos los barones del partido a una cumbre sobre financiación autonómica que tendrá lugar el próximo 18 de enero en Zaragoza.

La cita la ha anunciado en su intervención, a puerta cerrada, en la primera jornada de la reunión interparlamentaria del PP que se celebra en A Coruña, según han informado a EFE fuentes del partido.

La convocatoria, señalan fuentes de Génova, es una respuesta al anuncio hecho el pasado jueves por el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien confirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había trasladado ese día un nuevo modelo de financiación autonómica que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

El encuentro del 18 de enero será, por tanto, la muestra del "rechazo" claro a Junqueras y una muestra del "frente común" que planean llevar a cabo todos los presidentes autonómicos del PP.

También en A Coruña el PP ha adelantado que sus consejeros pedirán a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ofrezca el detalle de la métrica y los conceptos que no se han explicado hasta ahora del nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo han señalado fuentes del PP, que han adelantado además que a la reunión del próximo miércoles del CPFF volverán a llevar como documento inicial para sentarse a hablar la propuesta presentada en la cumbre de barones celebrada en septiembre de 2024.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El fenómeno Luke Littler firma un patrocinio de 20 millones de libras

Infobae

Feijóo cita a sus 'barones' en Zaragoza el 18 de enero para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez

Feijóo cita a sus 'barones'

Vaca Muerta, la joya energética de Argentina, mira con atención el escenario en Venezuela

Infobae

Txus Vidorreta: "El equipo no está en su mejor momento físico"

Infobae

Los favoritos cumplen los pronósticos y alcanzan las semifinales en Hong Kong

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España