Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

A Coruña, 10 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este sábado a todos los barones del partido a una cumbre sobre financiación autonómica que tendrá lugar el próximo 18 de enero en Zaragoza.

La cita la ha anunciado en su intervención, a puerta cerrada, en la primera jornada de la reunión interparlamentaria del PP que se celebra en A Coruña, según han informado a EFE fuentes del partido.

La convocatoria, señalan fuentes de Génova, es una respuesta al anuncio hecho el pasado jueves por el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien confirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había trasladado ese día un nuevo modelo de financiación autonómica que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

El encuentro del 18 de enero será, por tanto, la muestra del "rechazo" claro a Junqueras y una muestra del "frente común" que planean llevar a cabo todos los presidentes autonómicos del PP.

También en A Coruña el PP ha adelantado que sus consejeros pedirán a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ofrezca el detalle de la métrica y los conceptos que no se han explicado hasta ahora del nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo han señalado fuentes del PP, que han adelantado además que a la reunión del próximo miércoles del CPFF volverán a llevar como documento inicial para sentarse a hablar la propuesta presentada en la cumbre de barones celebrada en septiembre de 2024.EFE