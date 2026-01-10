Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Aragón

A Coruña, 10 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este sábado a todos los barones del partido a una cumbre sobre financiación autonómica que tendrá lugar el próximo 18 de enero en Aragón.

La cita la ha anunciado en su intervención, a puerta cerrada, en la primera jornada de la reunión interparlamentaria del PP que se celebra en A Coruña, según han informado a EFE fuentes del partido.

También en A Coruña el PP ha adelantado que sus consejeros pedirán a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ofrezca el detalle de la métrica y los conceptos que no se han explicado hasta ahora del nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo han señalado fuentes del PP, que han adelantado además que a la reunión del próximo miércoles del CPFF volverán a llevar como documento inicial para sentarse a hablar la propuesta presentada en la cumbre de barones celebrada en septiembre de 2024.EFE