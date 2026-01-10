Espana agencias

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica en Aragón

Guardar

A Coruña, 10 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este sábado a todos los barones del partido a una cumbre sobre financiación autonómica que tendrá lugar el próximo 18 de enero en Aragón.

La cita la ha anunciado en su intervención, a puerta cerrada, en la primera jornada de la reunión interparlamentaria del PP que se celebra en A Coruña, según han informado a EFE fuentes del partido.

También en A Coruña el PP ha adelantado que sus consejeros pedirán a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ofrezca el detalle de la métrica y los conceptos que no se han explicado hasta ahora del nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo han señalado fuentes del PP, que han adelantado además que a la reunión del próximo miércoles del CPFF volverán a llevar como documento inicial para sentarse a hablar la propuesta presentada en la cumbre de barones celebrada en septiembre de 2024.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Asensio sirve la Supercopa al Fenerbahce

Infobae

1-0. Vanat adelanta al Girona al filo del descanso

Infobae

Marcelino: “La primera vuelta es extraordinaria”

Infobae

Miles de personas se manifiestan en Bilbao para pedir el fin de "las medidas de excepción" a presos de ETA

Bajo la consigna “Ezin da gehiago luzatu”, Sare y organizaciones sociales movilizan a familias y simpatizantes en una multitudinaria marcha en la capital vizcaína para reclamar derechos básicos, fin de excepciones y convivencia democrática para reclusos vascos

Miles de personas se manifiestan

Ndikumwenayo y María Forero brillan como mejores europeos en los Mundiales de cross

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 coloca a

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”