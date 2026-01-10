Eric García: “Somos un equipo joven y ganar nos daría un impulso”

Yeda (Arabia Saudí), 10 ene (EFE).- Eric García, futbolista del Barcelona, señaló, antes de la disputa de la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid, este domingo, que, el hecho de ganar el título, les daría “un impulso” para el resto de la temporada al tratarse de “un equipo joven” que no ha logrado un gran números de títulos en sus carreras deportivas.

“Tenemos muchas ganas de comenzar un nuevo año con un título. Estamos en buen momento y motivados. Un Barça-Madrid siempre es especial. El partido de Liga fue duro para nosotros y este domingo es una oportunidad para lograr otro resultado y ganar un título. Es una final, y tienes la motivación extra por ser contra el Madrid”, dijo en rueda de prensa.

“Entramos en un mes de enero complicado a nivel de calendario. Este título te da aire y aún más confianza si cabe. Es importante para todos. Somos un equipo en el que la mayoría somos muy jóvenes y ganar nos daría un impulso”, añadió.

Eric García comparó el clásico de este domingo con el de Liga del 26 de octubre, en el que perdieron 2-1 contra el Real Madrid.

“Tuvimos muchas bajas, pero no es excusa. Teníamos que mejorar como equipo y lo hicimos. El otro día fue uno de los mejores partidos de la temporada. Llegamos en un buen momento, aunque el partido contra el Espanyol no fue el mejor, Joan García casi que nos ganó el partido, pero contra el Athletic fue un gran partido”, señaló.

Además, comentó cómo ven desde el vestuario del Barça el momento del Real Madrid y que Mbappé haya viajado a Yeda con posibilidades de disputar la final.

“Vimos la semifinal. Fue un partido igualado en el que el nivel individual del Madrid se impuso. Mbappé todos sabemos que es un jugador diferencial, de los mejores del mundo, pero si estamos centrados en nosotros mismos y mejoramos las cosas que no hicimos bien en el clásico de Liga conseguiremos un buen resultado”, declaró.

“No tenemos un marcaje individual para Mbappé, sería un error centrarse en un solo jugador. Lo importante es centrarse en el equipo, es casi imposible que un jugador a nivel individual te gane el partido”, completó.

Por su parte, ponderó la figura de Lamine Yamal para ellos, quien, tras ser suplente contra el Athletic Club por problemas estomacales, estará disponible al 100% para el clásico.

“Es un jugador diferencial para nosotros. Ya se ha visto. Mañana es un partido grande. El año pasado en las eliminatorias de ‘Champions’ se vio el nivel que tiene, y que esté recuperado es muy importante para nosotros”, dijo.

Un Eric que comentó cómo está viviendo una temporada en la que está siendo figura clave para su técnico, Hansi Flick, gracias a su polivalencia entre las posiciones de central, lateral derecho y pivote.

“Me siento bien, cómodo. El hecho de poderme adaptar a varias posiciones es algo positivo y que el míster valora. Por naturalidad siempre he jugado de central, con Michel en el Girona jugué más de lateral… ahora de pivote… pero si tengo que elegir te diré que de central o de lateral”, aseguró.

Un crecimiento futbolístico que tuvo detrás trabajo mental.

“Intentar evadirse un poco de todo. Hay momentos en los que uno juega mejor y otros peor. Y hay que ver la realidad de las cosas, porque todo se magnifica. La cesión al Girona me ayudó porque tuve más minutos y me hizo poder estar aquí”, señaló.

“Hansi Flick me ha dado confianza y minutos. Y mi trabajo era aprovechar al máximo las oportunidades. Estoy en un buen momento pero aún puedo seguir mejorando”, completó. EFE

(FOTO)