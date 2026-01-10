Espana agencias

El Sevilla ultima la preparación de la visita del Celta con seis bajas confirmadas

Sevilla, 10 ene (EFE).- El Sevilla efectuó en la matinal de este sábado en su ciudad deportiva la penúltima sesión preparatoria para la visita del próximo lunes al Sánchez-Pizjuán del Celta, partido que cerrará la decimonovena y última jornada de la primera vuelta de LaLiga y para el que el técnico argentino Matías Almeyda tiene seis bajas confirmadas.

Después del sorprendente 0-3 del pasado domingo ante un Levante que llegaba a Sevilla como colista de la tabla, Almeyda cerrará el domingo, también en la ciudad deportiva, la preparación del partido, que vuelve a disputarse en el estadio de Nervión ante una afición que no ve que el equipo resurja con el preparador bonaerense después de que en las tres anteriores temporadas luchara por no meterse en problemas de descenso.

Almeyda, que comparecerá el domingo ante los periodistas tras la sesión preparatoria, tiene seis bajas seguras para la visita de los vigueses, aunque también podría contar con dos futbolistas que son básicos en su esquema pero que no han tendido continuidad debido a la sucesión de lesiones, casos del central francés Tanguy Nianzou y el extremo suizo Rubén Vargas.

Nianzou, que ha sido internacional sub-21 con su selección, ha sufrido un rosario de lesiones de tipo muscular desde su llegada en el verano de 2022 y ya la pasada campaña sólo pudo participar en seis partidos oficiales como consecuencia de dichas dolencias y en esta va por el mismo camino, aunque lleva ya días al ritmo de los compañeros y podría volver a la convocatoria.

Rubén Vargas, por su parte, tampoco ha podido tener continuidad en esta primera parte de la temporada pero también trabaja ya con la plantilla y sería otra de la grandes novedades para volver a la convocatoria de un equipo al que le falta mordiente en el ataque.

Para el pasado encuentro ante el Levante, Almeyda, además de estos dos futbolistas, tuvo las bajas por lesión del mediapunta Alfon González, el lateral chileno Gabriel Suazo y el central César Azpilicueta, a los que se sumaron los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África.

Estos cinco jugadores seguirán de baja para el lunes, lo mismo que el central brasileño Marcao Teixeira, quien cumplirá el segundo partido de sanción de los seis con los que fue castigado tras su expulsión hace dos jornadas en Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Además, el portero Álvaro Fernández y el central Ramón Martínez han causado baja en la plantilla para incorporarse al Deportivo de La Coruña y al Valladolid, respectivamente, ambos de LaLiga Hypermotion, mientras el lateral derecho argentino Federico Gattoni sí ha vuelto al equipo tras concluir su cesión en el River Plate de Buenos Aires. EFE

