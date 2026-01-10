El pueblo de Palencia que se resiste a despedir a los Reyes Magos y reúne a 6.000 personas

Almudena Álvarez

Becerril de Campos (Palencia), 10 ene (EFE).- La localidad palentina de Becerril de Campos ha despedido este sábado a los Reyes Magos con una cabalgata que es única por su tardanza y que ha vuelto a encender, en este pueblo de apenas 700 habitantes, la luz de la ilusión, la solidaridad y la inclusión varios días después de que el desfile real se produjera en el resto de localidades.

Cientos de niños y adultos han llenado las calles para acompañar a Sus Majestades en su viaje de regreso a Oriente, en una jornada que ha reunido a familias llegadas de distintos puntos de Castilla y León y también de comunidades como Cantabria y Asturias y que según sus organizadores atrae cada año a más de 6.000 visitantes.

“Es algo único y mágico. Cada año superamos fronteras y hay cada vez más gente, y para un pueblo como Becerril es un orgullo”, ha explicado a EFE el alcalde, Francisco Pérez, quien ha destacado la proyección de la iniciativa, que se celebró por primera vez en 2024, y en estos tres años ha ido consolidándose y consiguiendo más repercusión tanto dentro como fuera de España.

El alcalde ha subrayado además el impacto social y económico de la cita en un día en el que, una vez terminada la Navidad, tendría que haber menos gente. “Tener el pueblo lleno repercute en la hostelería, en los negocios y en la vida social, y hacerlo con la única cabalgata de despedida de los Reyes Magos es un honor”, ha asegurado.

De hecho Becerril de Campos es este uno de los pocos pueblos de España en la que los vecinos han mantenido el espíritu navideño una semana más y la iluminación navideña de sus fachadas para decir adiós a Sus Majestades.

No solo eso, sino que la cabalgata, organizada por La Ruta de las Ilusiones y el Ayuntamiento de Becerril de Campos, con la colaboración de la Diputación de Palencia y Palencia Turismo, ha logrado una amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación, dentro y fuera de España.

El recorrido ha partido de la Casa de los Reyes Magos, un singular espacio que alberga las estancias de Melchor, Gaspar y Baltasar, junto al Castillo de Herodes, la carpa beduina, la fábrica de juguetes o el Lago de la Solidaridad.

"Después de toda la noche mágica de Reyes repartiendo regalos tenían que descansar un poco", ha afirmado el alcalde. Ahora, con sus cosas ya recogidas, partirán hacia Oriente, pero antes los vecinos de Becerril de Campos, acompañados por cientos de visitantes, han querido darles la despedida que se merecen después de tanto esfuerzo para llevar la ilusión a todas las casas.

Con el firmamento y las estrellas de San Pedro Cultural de fondo, Melchor se ha dirigido a los niños. El Rey les ha pedido que “sigan siendo buenos todo el año, que sigan compartiendo y ayudando”, y que mantengan todos los días del año la filosofía de esta cabalgata, que es solidaria e inclusiva, animando también a mayores y pequeños a trabajar por la inclusión social y el apoyo a quienes más lo necesitan.

Ese carácter inclusivo ha vuelto a marcar la celebración, con medidas pensadas para que todos los niños pudieran disfrutar del espectáculo, incluidos aquellos con Trastorno del Espectro Autista.

La música se ha mantenido a bajo volumen y los fuegos artificiales, que han puesto el broche final a la despedida, se han lanzado a una distancia de un kilómetro, permitiendo disfrutar del efecto visual sin el impacto del ruido.

Además de simbólica, la cabalgata ha tenido un marcado componente solidario, al servir para visibilizar y recaudar fondos para asociaciones que trabajan con niños afectados por enfermedades raras, como La Sonrisa de Leire y Maldita Valina.EFE

