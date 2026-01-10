Espana agencias

El PP refuerza en A Coruña su estrategia para ser "implacables" contra Sánchez

A Coruña, 10 ene (EFE).- La cúpula del PP, así como sus parlamentarios nacionales, regionales y europeos, se reúne este fin de semana en A Coruña en la 28ª Interparlamentaria, un encuentro en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo planea reforzar su estrategia para ser "implacables" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con el lema 'Por lo importante', la formación debatirá en diversas mesas redondas sobre cuatro temas: vivienda, seguridad, empleo-economía y regeneración democrática, las cuatro principales preocupaciones de los españoles, según los populares.

Así lo explicó el pasado jueves en un evento el vicesecretario del PP de coordinación autonómica y local y de análisis electoral, Elías Bendodo, quien afirmó que su partido buscará en este encuentro elaborar "una declaración de principios" para ser "implacables" en su oposición y que "la agonía del sanchismo acabe cuanto antes".

El encuentro se celebrará en el Palacio de exposiciones y congresos de A Coruña (Palexco) y arrancará este sábado con la intervención de los dirigentes locales Miguel Lorenzo y Diego Calvo, y del secretario general del PP, Miguel Tellado.

A continuación se celebrará la primera mesa redonda titulada 'Por lo importante: el acceso a la vivienda', que estará moderada por el vicesecretario de hacienda, vivienda e infraestructuras del partido, Juan Bravo.

La vivienda será el centro de la interparlamentaria, ya que es el principal tema que preocupa a los españoles, explicó Bendodo, y en eso se quiere enfocar el partido, en resolver los problemas de los ciudadanos frente a un Gobierno que sólo se preocupa de "intentar resolver" los suyos propios, derivados de "la corrupción".

El foro reunirá a los diputados nacionales y autonómicos del partido, a los senadores, eurodiputados y dirigentes del PP, incluido Feijóo.

Tras la mesa sobre vivienda se celebrará otra sobre seguridad, 'Una vida segura', y tras esta una de empleo titulada 'Un país en el que valga la pena trabajar' y otra sobre regeneración democrática, con el título de 'Un Gobierno limpio'.

El domingo tendrá lugar una mesa de portavoces moderada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, que reunirá a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y al portavoz del PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

Bendodo hará a continuación un balance del congreso, que clausurarán el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el propio Feijóo.

La 28ª Interparlamentaria tiene lugar en plena polémica por el acuerdo sobre financiación autonómica firmado entre el Gobierno y Cataluña, que el PP ve como una "compra de votos" por parte de Sánchez.

Y también con la comunidad internacional conmocionada tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro.

Además, la próxima semana está previsto que Sánchez inicie contactos con los grupos políticos -el PP incluido- para conocer su posición sobre la participación de España ante un posible fin de la guerra de Ucrania. EFE

