El PP insiste en construir y perseguir la okupación como soluciones en materia de vivienda

A Coruña, 10 ene (EFE).- El Partido Popular ha insistido este sábado en construir más y en perseguir la okupación, junto con bajada de impuestos, como principales soluciones en materia de vivienda.

En la 28 Interparlamentaria del PP, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, la primera mesa de trabajo ha sido sobre el acceso a la vivienda.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha cifrado en torno a 800.000 las viviendas necesarias a final de año y ha pronosticado que "el día 1 de Feijóo" habrá una norma para combatir las okupaciones.

Paloma Martín, senadora por Madrid, ha asegurado que la situación actual lleva a que los ciudadanos se vean "expulsados del centro de las ciudades", que los propietarios no puedan disponer de sus viviendas y que los inversores decidan llevar sus fondos a otros lugares.

Frente a eso, ha propuesto "construir, construir y construir", además de rehabilitar, junto con medidas para que "fluya el crédito inversor, dar seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y dar un periodo de protección de 48 meses para desatascar y facilitar la construcción y la rehabilitación de vivienda".

Mientras, acusa al Gobierno de adoptar medidas equivocadas, con "intervención del mercado del alquiler" y cree que tolera e incita "a la okupación y a la inquiokupación", lo que, según sus datos, ha hecho que desaparezcan 120.000 viviendas del mercado.

"Todas y cada una de las medidas que han ido anunciando, han ido en la dirección equivocadas", ha señalado la senadora

Cristina Agüera, diputada del PP por Barcelona, ha apuntado que "la okupación ilegal no es un tema de izquierdas ni de derechas, sino que es un delito que afecta a miles de familias", por lo que ha apostado por avanzar en una ley antiokupación que acabe "con esta lacra" y que, según ha dicho, ahora paraliza el PSOE en el Congreso.

El portavoz del PP en la Asamblea de la Región de Murcia, Joaquín Segado, ha matizado que "nadie que sea responsable puede prometer, en materia de viviendas, soluciones mágicas", pero cree que "o se mira hacia otro lado o se toman decisiones valientes".

En el caso de Murcia, la apuesta es por "acortar los plazos para poner vivienda en el mercado", aunque ha afeado que "el voto en contra del PSOE y de Vox ha supuesto que hoy, en la región, haya 25.000 oportunidades menos para los jóvenes", al rechazar una norma para construir ese número de inmuebles.

El portavoz el grupo popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ve un horizonte "esperanzador" en su comunidad, con un plan que implica a los ayuntamientos y una línea de avales para facilitar el pago de la entrada a los jóvenes, junto con una "bajada fiscal".

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, también ha citado la bajada de impuestos y ha dicho que ahora su grupo impulsa, por la vía de urgencia para hacerlo antes del final de la legislatura, por una nueva ley de vivienda.

"Nuestra ley no es nada original, la que es original es la de Pedro Sánchez", ha comentado, antes de citar una norma para poder tener "más vivienda protegida y asequible, también libre" y construir 20.000 inmuebles en los próximos cinco años.

Luis Venta, diputado en Asturias, ve también fundamental "aumentar la oferta" ante la situación actual de altos precios, que vincula con una demanda por encima de las viviendas disponibles. EFE

