El PP exigirá a Montero explicaciones y el detalle de su modelo de financiación autonómica

 A Coruña, 10 ene (EFE).- Los consejeros del PP pedirán a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ofrezca el detalle de la métrica y los conceptos que no se han explicado hasta ahora del nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo han señalado fuentes del partido que preside Alberto Núñez Feijóo, que han adelantado además que a la reunión del próximo miércoles volverán a llevar como documento inicial para sentarse a hablar la propuesta presentada en la cumbre de barones celebrada en septiembre de 2024.

Las mismas fuentes han subrayado que se sentarán a escuchar pero que para hablar de algo tan importante como la financiación autonómica, que supone decidir qué se hace con el dinero de los ciudadanos, hay que ser "riguroso, transparente y serio".

No se puede hablar de recursos como si no fueran de los ciudadanos, agregan.

Para el PP, no puede negociarse inicialmente la financiación de una comunidad autónoma y luego pretender extrapolarlo al resto. Es más, añaden, este acuerdo no puede ser la base de un sistema de financiación "justo" para todos los españoles.

Las fuentes han agregado que el plan se les presentó en cuatro folios descriptivos que contenían una tabla de power point con datos "distorsionados", sin números ni detalle de por qué y de dónde vienen los recursos.

Se quejan, por tanto, tanto de la falta de información como de la falta de coherencia en los resultados en el reparto.

En la propuesta, subrayan las mismas fuentes, no hay ni métrica, hay -dicen- una "tablita" en una hoja que dice quién gana y quién pierde.

La propuesta del nuevo financiación autonómico presentado este viernes por Montero se presentará a los gobiernos autonómicos en el CPFF del próximo miércoles para, después, iniciar una serie de reuniones bilaterales con las comunidades para dar "mayor detalle" del modelo.

Posteriormente se aprobará el proyecto de ley orgánica en Consejo de Ministros y se llevará a las Cortes, donde tiene que aprobarse para entrar en vigor.

La base sobre la que el PP quiere negociar un nuevo modelo de financiación fue acordada en septiembre de 2024 por los barones del partido junto a su presidente en una cumbre de presidentes autonómicos en Madrid.

Allí se firmó un documento que defiende que la financiación autonómica sea acordada en el CPFF y no como resultado de "cesiones y en perjuicio a los demás para que el Gobierno encaje el cupo independentista".

El documento aboga por ampliar el montante económico total del sistema de financiación y señala que todas las comunidades coinciden en la necesidad de más recursos.

En este sentido, resalta el crecimiento del coste de los servicios públicos en los últimos años, particularmente la sanidad pública, a la que se dedica más del 40 % del presupuesto, por lo que deberá contar, a juicio del PP, con una atención especial en el futuro modelo.

Pide además "saldar la deuda histórica" que el Gobierno tiene con la dependencia, la creación de un fondo transitorio para paliar la "infrafinanciación" de todas las comunidades autónomas y de otro fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema de financiación.

Otra de las peticiones se refiere al blindaje al respeto a la autonomía fiscal de las comunidades, al tiempo que se exigen garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se troceará la Agencia Tributaria.

El PP quiere tambiénque en la renovación del sistema de financiación se atiendan todas las variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones. EFE

