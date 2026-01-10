El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las eleciones de Aragón

A Coruña, 10 ene (EFE).- El Partido Popular citará al exdirigente socialista sevillano y exasesor de Moncloa Paco Salazar a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado antes de las elecciones de Aragón que se celebrarán el próximo 8 de febrero.

Fuentes del PP han informado de que la comparecencia tendrá lugar antes de que los aragoneses acudan a las urnas en unos comicios en los que el presidente aragonés, Jorge Azcón, optará a la reelección, con la exministra Pilar Alegría como candidata socialista.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido a esta citación -anunciada a principios de diciembre- en la inauguración de la 28ª Interparlamentaria del partido que se celebra este fin de semana en A Coruña.

"Vamos a citarle para que nos cuente qué es lo que sabe, qué es lo que vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de la presunta organización criminal en la que Pedro Sánchez ha convertido a este partido", ha apuntado Tellado, quien no ha precisado la fecha de la citación.

Según el secretario general del PP, Salazar es "el quinto pasajero del Peogeot" y está dentro de la "trama" en la que está imputado todo el núcleo duro de Pedro Sánchez por lo que el PP va a obligarle a "rendir cuentas". EFE

