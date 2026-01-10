Espana agencias

El mercado del petróleo cierra al alza una semana volátil con telón de fondo de Venezuela

Madrid, 10 ene (EFECOM).- El precio del petróleo ha cerrado al alza una semana en la que ha registrado una fuerte volatilidad por la crisis que se vive en Venezuela con el bloqueo al crudo de este país por EE.UU., con la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y la reunión del presidente de EE.UU., Donald Trump, con las grandes petroleras mundiales.

El precio del petróleo Brent, el de referencia en Europa, ha fluctuado esta semana desde la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ligeramente por encima de los 60 dólares, al prever el mercado que los riesgos de interrupción del suministro a corto plazo son mínimos y que restablecer el negocio petrolero venezolano es una tarea a largo plazo.

Finalmente, el Brent ha concluido la semana con un alza del 2,55 % y el precio del barril en 63,34 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., ha avanzado desde el pasado lunes un 1,37 %, hasta los 59,12 dólares.

Ayer el crudo comenzaba a remontar ante las expectativas de la reunión de las grandes petroleras en EE.UU., a las que Trump les trasladó la necesidad de invertir "al menos 100.000 millones de dólares (86.000 millones de euros) de su propio capital, no del dinero del gobierno", para revitalizar las infraestructuras en Venezuela y con el tiempo, aumentar la producción de petróleo.

Trump ha ofrecido en la reunión con los directivos de las petroleras "protección y seguridad del gobierno" a largo plazo y les ha urgido a invertir en Venezuela.

Venezuela posee alrededor del 17 % de las reservas mundiales de petróleo, 303.000 millones de barriles, por delante de Arabia Saudí, pero representa alrededor del 0,8 % del suministro mundial.

Según ha destacado el analista de Julius Baer, Norbert Rücker, el anuncio de Trump sobre un envío de 30 a 50 millones de barriles de crudo venezolano a EE.UU. es comparable a lo que EE.UU. solía importar a finales de 2024 en tan solo unos meses, aún bajo una administración diferente.

Este analista cree que los acontecimientos en Venezuela no alteran el panorama general en el petróleo y estima que el precio del WTI, el de EE.UU., se mantenga en torno a los 50 dólares durante gran parte de 2026.

El gestor de carteras de Janus Henderson, Thomas Haugaard, ha dicho que las repercusiones geopolíticas parecen limitadas por ahora en el precio del crudo.

Una semana de fluctuaciones

El precio del petróleo ha fluctuado esta semana y mientras el lunes, tras lo ocurrido en Venezuela, el Brent subió el 1,66 % y el barril se situó en 61,76 dólares, al día siguiente cayó un 1,72 %, seguido de la bajada el miércoles con el 1,22 %, situándose el precio del barril por debajo de los 60 dólares.

Sin embargo, el jueves con un alza del 3,39 % llegó a acercarse a los 62 dólares, un precio que superó el viernes antes y después de la reunión en EE.UU., de las grandes petroleras, cuando superó los 63 dólares.

En lo que respecta al Texas, su precio también comenzó el lunes con una subida del 1,74 %, en 58,32 dólares el barril, sin embargo tras caídas del 2,04 % el martes y del 2 % el miércoles; el jueves se recuperó con un avance del 3,16 % hasta los 57,76 dólares el barril y llegó a superar los 59 dólares este viernes. EFECOM

