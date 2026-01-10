Espana agencias

El Joventut, a asaltar Burgos para sellar el billete copero

Guardar

Badalona (Barcelona), 10 ene (EFE).- El Joventut Badalona buscará este domingo (12:00 horas) vencer al San Pablo Burgos en el Coliseum para sellar el billete para la Copa del Rey que se disputará el próximo mes de febrero en Valencia.

Los catalanes sellarán el billete copero si consiguen ganar en tierras burgalesas y, además, el Dreamland Gran Canaria pierde su partido en la pista del Casademont Zaragoza.

El Joventut, sexto en la clasificación con un balance de nueve triunfos y cinco derrotas, saca tres triunfos de diferencia al conjunto canario, equipo situado en novena posición y que actualmente no estaría clasificado para el torneo del K.O.

Además, el equipo de Dani Miret es ambicioso y mira hacia arriba, ya que las opciones de ser cabezas de serie en la Copa son totales, pues están a tan sólo un triunfo de diferencia del UCAM Murcia y el Barça, situados en tercera y cuarta posición, respectivamente.

Por su lado, el San Pablo Burgos, pese a estar en posiciones de descenso, acumula dos triunfos consecutivos en la Liga Endesa, por lo que no será un partido nada sencillo para los catalanes.

Para el duelo en el Coliseum burgalés, el técnico Dani Miret tendrá toda la plantilla a su disposición, con la duda hasta última hora del base Ludde Hakanson, con una elongación muscular que se hizo en el último encuentro en el que los verdinegros vencieron por 78-67 al La Laguna Tenerife.

Una cita muy especial para los verdinegros en un pabellón que trae muchos recuerdos positivos. El primero de ellos fue en la temporada 2017-18, cuando el Joventut estaba en posiciones de descenso con una racha muy negativa, y firmaron una victoria con un triple sobre la bocina de Saulius Kulvietis que dio media permanencia al equipo.

Un año más tarde, en la temporada 2018-19, una victoria en Burgos en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa permitió al Joventut acceder a la Copa del Rey que en aquél entonces se disputó en Madrid, y los verdinegros, contra todo pronóstico, se quedaron a las puertas de llegar a la gran final.

En la previa del choque ante el San Pablo Burgos de este domingo habló el ala-pívot Michael Ruzic, quién se mostró confiado por la buena situación del equipo. "Queríamos comenzar el año nuevo con una victoria y lo hicimos ante un equipo muy difícil como el Tenerife. Ahora queremos cerrar la Copa del Rey y lo más inmediato es ganar en Burgos", dijo.

"El San Pablo Burgos es un equipo que juega con mucha energía, desde el cambio de entrenador juegan muy bien y tendremos que estar preparados para un partido muy veloz y con un ritmo alto", zanjó. EFE

jvs/fa/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España asumirá la vicepresidencia de la Asamblea de la Agencia de Energías Renovables

Infobae

El buque escuela Elcano parte desde Cádiz para iniciar su 98 crucero de instrucción

Infobae

El rey pide contribuir a una "verdadera transición" democrática y pacífica en Venezuela

Infobae

Ana Redondo apela a los entornos de las mujeres para romper con el miedo a denunciar

Infobae

La borrasca Goretti continúa dejando este sábado inestabilidad en el norte peninsular

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Venezuela sigue teniendo al menos

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España