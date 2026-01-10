El Joventut, a asaltar Burgos para sellar el billete copero

Badalona (Barcelona), 10 ene (EFE).- El Joventut Badalona buscará este domingo (12:00 horas) vencer al San Pablo Burgos en el Coliseum para sellar el billete para la Copa del Rey que se disputará el próximo mes de febrero en Valencia.

Los catalanes sellarán el billete copero si consiguen ganar en tierras burgalesas y, además, el Dreamland Gran Canaria pierde su partido en la pista del Casademont Zaragoza.

El Joventut, sexto en la clasificación con un balance de nueve triunfos y cinco derrotas, saca tres triunfos de diferencia al conjunto canario, equipo situado en novena posición y que actualmente no estaría clasificado para el torneo del K.O.

Además, el equipo de Dani Miret es ambicioso y mira hacia arriba, ya que las opciones de ser cabezas de serie en la Copa son totales, pues están a tan sólo un triunfo de diferencia del UCAM Murcia y el Barça, situados en tercera y cuarta posición, respectivamente.

Por su lado, el San Pablo Burgos, pese a estar en posiciones de descenso, acumula dos triunfos consecutivos en la Liga Endesa, por lo que no será un partido nada sencillo para los catalanes.

Para el duelo en el Coliseum burgalés, el técnico Dani Miret tendrá toda la plantilla a su disposición, con la duda hasta última hora del base Ludde Hakanson, con una elongación muscular que se hizo en el último encuentro en el que los verdinegros vencieron por 78-67 al La Laguna Tenerife.

Una cita muy especial para los verdinegros en un pabellón que trae muchos recuerdos positivos. El primero de ellos fue en la temporada 2017-18, cuando el Joventut estaba en posiciones de descenso con una racha muy negativa, y firmaron una victoria con un triple sobre la bocina de Saulius Kulvietis que dio media permanencia al equipo.

Un año más tarde, en la temporada 2018-19, una victoria en Burgos en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa permitió al Joventut acceder a la Copa del Rey que en aquél entonces se disputó en Madrid, y los verdinegros, contra todo pronóstico, se quedaron a las puertas de llegar a la gran final.

En la previa del choque ante el San Pablo Burgos de este domingo habló el ala-pívot Michael Ruzic, quién se mostró confiado por la buena situación del equipo. "Queríamos comenzar el año nuevo con una victoria y lo hicimos ante un equipo muy difícil como el Tenerife. Ahora queremos cerrar la Copa del Rey y lo más inmediato es ganar en Burgos", dijo.

"El San Pablo Burgos es un equipo que juega con mucha energía, desde el cambio de entrenador juegan muy bien y tendremos que estar preparados para un partido muy veloz y con un ritmo alto", zanjó. EFE

jvs/fa/og