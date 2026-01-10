Espana agencias

El español Rafa Jódar pierde la final con el belga Blockx

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El tenista español Rafa Jódar se quedó en puertas del título del torneo de Camberra, de categoría challengers, superado en la final por el belga Alexander Blockx, sexto favorito, que se impuso por un doble 6-4 en una hora y veinticuatro minutos.

Blocks acabó con la buena racha del madrileño que llevaba seis partidos ganados seguidos, desde la previa de este torneo al que llegó tras disputar las Finales Next Gen que también jugó el belga.

El español, situado en el puesto 165 del ránking y que días atrás anunció su salto definitivo al tenis profesional, se quedó a un paso de lograr un cuarto título para su historial después de los logrados el pasado año en Hersonissos, en Grecia, y Lincoln y Charlottesville, en Estados Unidos.

Blocks, que fue finalista en las pasadas Finales NExt Gen, se mostró más sólido que Rafa Jódar, de 19 años, que ahora afrontará la fase previa del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que arranca en Melbourne la semana próxima. EFE

