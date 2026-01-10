Espana agencias

El Covirán Granada no renuncia a dar la sorpresa en e Palau, en el estreno de Arturo Ruiz

Granada, 10 ene (EFE).- El Covirán Granada, colista de la Liga Endesa, buscará este domingo la sorpresa en el Palau Blaugrana ante el Barça en el partido que servirá para que se estrene en el banquillo de los andaluces el técnico Arturo Ruiz.

La dolorosa derrota de la pasada jornada ante el San Pablo Burgos (90-107) provocó que Ramón Díaz, entrenador del equipo desde el verano, pusiera su cargo a disposición del club, que aceptó su paso al lado.

Pese al ofrecimiento a la entidad de reconocidos entrenadores en paro, los dirigentes granadinos han decidido poner al frente del equipo a Arturo Ruiz, joven preparador apenas sin experiencia como primer técnico, que era ayudante de Ramón Díaz y que en el pasado lo fue también de Pablo Pin, ex máximo responsable del equipo hasta este curso.

La escuadra granadina llega al encuentro con relevo en el banquillo y en una situación muy delicada, ya que sólo ha ganado un partido en catorce jornadas y tiene que empezar a sumar triunfos ya si pretende mantener opciones reales de salvación.

Los andaluces, que están a tres victorias de la permanencia, no ganan desde que en la sexta jornada vencieran al Valencia Basket en su único triunfo de la temporada y han perdido todos los choques jugados esta campaña a domicilio.

El Covirán Granada tendrá, como en pasados encuentros, las bajas del alero finlandés Elias Valtonen y del escolta montenegrino Jovan Kljajic, dos hombres claves en el equipo que sufren lesiones de larga duración.

Si está ya disponible el pívot bosnio Amar Alibegovic, que debutó ante el San Pablo Burgos con una gran actuación y que será un jugador muy importante para los rojinegros de aquí a final de temporada.

Arturo Ruiz tiene a su disposición actualmente a trece jugadores, por lo que tendrá que hacer un descarte para el Palau y todo apunta a que será el alero bahameño Travis Munnings, que fue el elegido en el anterior choque.

El Covirán Granada ha perdido los seis partidos disputados en las tres últimas temporadas en la Liga Endesa ante el Barça, al que esperar coger desgastado tras jugar esta semana dos partidos de Euroliga, el último de ellos este mismo viernes. EFE

