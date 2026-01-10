Espana agencias

El Banco de Francia alerta del riesgo de "asfixia" del país si sigue sin presupuestos

París, 10 ene (EFECOM).– El gobernador del Banco de Francia alertó este sábado del riesgo de "asfixia" que se cierne sobre el país si continúa sin presupuestos para 2026 y pidió "compromisos reales" a los partidos políticos y al Gobierno, que estudia un eventual adelanto de las elecciones legislativas.

"Francia no corre el riesgo de quiebra, sino de asfixia a varios niveles", manifestó el presidente del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, a la radio France Inter.

Precisó que sería una "asfixia presupuestaria, asfixia económica y asfixia generacional, porque", indicó, "priorizamos a los mayores sobre los jóvenes", con "más gasto en pensiones y un mayor déficit".

Villeroy de Galhau abogó por "ir más allá de las posturas, las disputas y el teatro y encontrar compromisos reales".

En ese sentido, el gobernador del Banco de Francia consideró "muy importante tener un presupuesto para 2026" con un déficit público "como máximo del 5% del PIB" este año.

Esto requiere "estabilizar el gasto" y "ser prudentes con los impuestos", dijo Villeroy de Galhau, que se mostró a favor de "ciertas medidas justas", como la ampliación del impuesto de sociedades para las grandes empresas, algo en lo que parlamentarios de derecha e izquierda no se ponen de acuerdo.

Advirtió que, aunque los mercados financieros se encuentran actualmente en calma con respecto a Francia, "su comportamiento nunca es lineal, puede haber una aparente calma seguida de una corrección brutal", especialmente "en el actual entorno geopolítico de extrema incertidumbre".

En concreto, señaló que "la agenda estadounidense de desregulación financiera aumenta los riesgos de una crisis financiera", al tiempo que instó a "mantener la calma y el rumbo" en Europa y a "mantener un diálogo franco y exigente al otro lado del Atlántico".

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió la víspera al ministro del Interior, Laurent Nuñez, que examine la viabilidad de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas durante las elecciones municipales de marzo.

Una petición que los analistas políticos interpretan como una advertencia a los partidos no extremistas, a los que no les interesa un adelanto electoral, tras la presentación de una moción de censura por parte de la ultraderechista Agrupación Nacional contra el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea y Mercosur, seguida de otra moción firmada por la izquierdista La Francia Insumisa, que Lecornu calificó de "cínicas y partidistas".

Las discusiones presupuestarias deben concluir en las próximas semanas y, de no llegar a un consenso, el Gobierno de Lecornu se vería obligado a proceder a una aprobación forzada del artículo 49.3 de la Constitución o mediante la emisión de decretos.

En caso de otra disolución, las elecciones legislativas se celebrarían los días 15 y 22 de marzo, en primera y segunda vuelta, coincidiendo con las municipales. EFECOM

