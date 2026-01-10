Espana agencias

El Alhama pierde por 0-1 ante el Eibar y enlaza siete derrotas en la Liga F

Lorca, 10 ene (EFE)- El Alhama ElPozo sigue sin reaccionar y perdió por 0-1 ante el Eibar en su primer partido del año 2026, que afrontó en el estadio Francisco Artés Carrasco, y enlaza ya siete derrotas del tirón en la Liga F Moeve, en la que, con tan sólo nueve puntos sumados en 15 partidos disputados, todos los de la primera vuelta, sigue fuera de la zona de descenso pero podría caer a ella este domingo.

Así será si el Dux Logroño ganara a las doce del mediodía al Levante Unión Deportiva en el partido que medirá a los que ahora son los dos últimos clasificados, el cuadro riojano, que ejercerá como local en ese envite y es el decimoquinto y penúltimo, con seis puntos y el valenciano siendo colista con sólo dos.

El conjunto murciano es decimocuarto y en ese puesto lleva ya tiempo compitiendo en el furgón de cola y sin poder de reacción. También le faltó contra el Eibar, que estaba abajo pero ya aparece alejado del peligro pues su victoria le hace llegar a los 17 puntos.

Un gol marcado por Carmen Álvarez, en el minuto 65, al transformar un penalti cometido por Yannel Correa le bastó a las guipuzcoanas para llevarse los tres puntos del Artés Carrasco en un encuentro parejo y sin demasiadas ocasiones.

El Alhama dispuso de un par de buenas opciones en el comienzo de la segunda parte, antes de encajar el gol, pero ni Raquel Pinel ni Vega Montesinos acertaron con sus remates.

El tanto recibido, como suele ocurrirle al Alhama, fue un mazazo y las azulonas, con bastante poco de su rival, encajaron otro revés que será aún mayor si el Dux se impone en Logroño al Levante. EFE

Ij-fc

EFE

