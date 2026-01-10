Espana agencias

Domingo, 11 de enero de 2026

Madrid, 10 ene (EFE).-

PARTIDOS PP.- A Coruña - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo la 28 interparlamentaria de esta formación política, en la que diputados, senadores y dirigentes autonómicos han debatido sobre financiación autonómica, regeneración democrática, vivienda e inmigración, entre otros asuntos de actualidad.

PARTIDOS PSOE.- Valencia.- La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, realiza un encuentro con medios.

ARAGÓN ELECCIONES.- Zaragoza - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero participan en el acto "Por un Aragón sin corrupciones ni especulación. Defendamos el Maestrazgo", dentro de la precampaña de las elecciones aragonesas del 8 de febrero y con la presencia de la candidata, María Goikoechea.

PROTESTAS AGRICULTORES.- Barcelona/Tarragona.- Tractorada de agricultores y ganaderos en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur.

TIEMPO BORRASCA.- Madrid - El tiempo mejora algo este domingo tras la ciclogénesis provocada por la borrasca Goretti, salvo en el noroeste peninsular donde un flujo atlántico generará precipitaciones, con la cota de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros, y las temperaturas máximas ascenderán de forma importante en el Cantábrico, alto Ebro y en montañas del norte.

FIONA PINAR.- Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Fiona Pinar tenía 18 años cuando perdió la pierna izquierda en un accidente de esquí. Lejos de lamentarse, se convirtió en tiempo récord en atleta paralímpica y hoy, con 22, asegura a EFE que si algo ha ganado tras la amputación ha sido autoestima: "Ahora me quiero mucho más y estoy mejor conmigo misma".

MOTOS PINGÜINOS.- Valladolid.- Los aficionados a las motos despiden la 43 edición de la concentración invernal más grande de Europa y que se ha celebrado este fin de semana en Valladolid, Pingüinos, que entrega sus premios.

