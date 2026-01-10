Espana agencias

Detenido un hombre como presunto responsable de matar a tiros a otro en Getafe el viernes

Guardar

Madrid, 10 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un varón de 27 años como presunto responsable de la muerte por disparos de otro hombre, de 42 años, ocurrida este viernes en un domicilio de Getafe.

Según ha informado la Policía Nacional este sábado, el supuesto autor de los hechos había sufrido lesiones producidas tras el forcejeo con las víctimas.

De hecho Emergencias 112 informó el viernes de que el presunto autor del crimen presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado ayer al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Una vez comprobada su implicación en los hechos, por parte del Grupo VI se procedió a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio.

Los hechos tuvieron lugar a las 17.30 horas del viernes en una vivienda en el número 15 de la calle Ramón Rubial de Getafe. El 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que un hombre había resultado herido por arma de fuego, y cuando llegaron los agentes ya había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas.

El fallecido era un varón de 42 años que presentaba dos heridas por arma de fuego. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Arturo Ruiz: “Somos más peligrosos que nunca”

Infobae

Detienen a un hombre por una docena de robos con fuerza en domicilios de Tarragona

Infobae

El sistema de financiación incluye un fondo climático y ceder parte del IVA de las pymes

Infobae

Ribadelago: la tragedia con 144 fallecidos que Zamora no olvida tras 67 años

Infobae

Robles celebra la liberación de los presos en Venezuela acusados falsamente de ser del CNI

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares afirma que el Ejecutivo

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

Albares defiende la creación de un ejército de Europa para “sentarse en la mesa de los grandes poderes”

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los agricultores catalanes critican el pacto entre la Unión Europea y Mercosur: “Nos toman el pelo, no podemos competir contra esos países”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España